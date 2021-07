Liverpool-Osasuna: Reino Unido relaja las restricciones para viajar

El tan esperado partido Liverpool-Osasuna que se disputará en Anfield el próximo sábado 9 de agosto en homenaje a Michael Robinson ha generado una ola de expectación entre la afición rojilla, un sentimiento que se ha visto decepcionado ante la casi nula posibilidad de verlo en directo debido a las restricciones que impone Reino Unido a la entrada de viajeros de ciertos países como España.

Sin embargo, este miércoles salió un rayo de sol que puede ilusionar a la afición rojilla, ya que el Gobierno británico actualizó las restricciones para entrar al país. A partir del lunes 2 de agosto, Reino Unido elimina la cuarentena obligatoria para países en la lista ámbar como España, lo que provoca que ya no sea necesario un aislamiento de 10 días en el país. Eso sí, esta medida solo afectará a aquellos viajeros que tengan la pauta completa de vacunación.

El resto de medidas que pide el Gobierno británico a aquellos que quieran entrar en el país desde España siguen vigentes, como una PCR negativa en las 72 horas antes de viajar y reservar una PCR para el segundo día de estancia en Reino Unido.

UNA ACTUALIZACIÓN QUE NO ES DEFINITIVA

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Reino Unido reserva una categoría, la ámbar plus, a aquellos países con una incidencia mayor del virus que sí tienen que cumplir el aislamiento, como por ejemplo Francia. El próximo 5 de agosto, Reino Unido acometerá su revisión del sistema en el que moverá de categoría a los diferentes países y, según adelanta el periódico The Guardian, Francia podría salir de esa lista y el que podría entrar sería España, debido a los datos actuales de la pandemia, con lo que los seguidores rojillos tendrían que realizar de nuevo una cuarentena obligatoria de diez días.

Esta incertidumbre sigue pesando en contra de la posible visita de rojillos a Anfield, ya que en caso de cambios en las restricciones de cara a la estancia en las islas las compañías aéreas no se harían cargo de ninguna devolución.

EL PARTIDO EN TELEVISIÓN

Por ahora se desconoce si el partido se emitirá en directo en algún canal en español, pero lo que sí está confirmado es que se podrá disfrutar en LFCTV GO, el canal de televisión oficial del Liverpool, según lo ha señalado el club en su página web. Sin embargo, pese a ser un canal que requiere una suscripción, los aficionados y aficionadas rojillas tienen la opción de ver el partido de forma gratuita. Al registrarse en su página web, si se inserta el código 2122GOFREE se puede ver el canal del Liverpool gratis durante un mes, una opción sin duda atractiva para no perderse este histórico encuentro. Eso sí, para no sufrir luego ningún cargo extra es importante anular la suscripción una vez finalizado el encuentro.