Indar Gorri no entrará al Sadar hasta que no lo hagan todos los socios

Indar Gorri no accederá al estadio de El Sadar hasta que no lo puedan hacer todos los socios y socias de Osasuna. Así lo han manifestado en un comunicado en el que dicen que los aficionados son "los únicos damnificados por las medidas", a lo que añaden que siguen "esperando una voz en alto que diga 'basta ya, no jugamos sin ellos'".

Los miembros de Graderío Sur han recordado que "hace pocos meses Osasuna lució y abanderó con la frase 'Earn it, football is for the fans' la pelea contra la Superliga", sin embargo, en su opinión, "dirigentes y futbolistas siguen defendiendo que la rueda del fútbol siga rodando para no perder los cerca de 70 milones de euros que en este club se reparten cada año"

"Indar Gorri no entrará al Sadar mientras no podamos entrar tod@s los soci@s, y se respeten las libertades y derechos de tod@s ell@s. No entendemos el fútbol de otra forma", han concluido en su comunicado.