Gritos de 'directiva, dimisión' en El Sadar

Pamplona – La afición de Osasuna mostró su descontento con el voto favorable del club al acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC con cánticos pidiendo la dimisión de la junta directiva de Luis Sabalza. Los aficionados de Osasuna, que reprochan a la junta tanto su voto favorable al acuerdo como que este se produjera antes de consultarlo con la masa social –la consulta se realizará a posteriori en la Asamblea General del 11 o 12 de septiembre–, corearon en distintos momentos a lo largo del encuentro la consigna "directiva, dimisión", ya desde los momentos previos a que el balón echara a rodar sobre el césped de El Sadar.

Buena parte de los socios no entendieron las explicaciones del club, que tuvo que salir al paso de las primeras críticas de la afición para tratar de justificar que se tomara una decisión sin consultarles, a pesar de que esta no es vinculante. Tampoco tranquiliza a buena parte de la masa social de Osasuna que la decisión vaya a pasar por la Asamblea, y no se vaya a consultar con todos los socios –como se hizo con la reforma del estadio–, una Asamblea considerada cuando menos muy afín a la directiva actual y cuyo proceso de elección terminó en los tribunales tras la denuncia de un grupo de socios, si bien la demanda no prosperó.