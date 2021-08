Javier Ontiveros: "Quería jugar en Primera"

Pamplona – Javier Ontiveros (Marbella, Málaga, 9/9/1997) estuvo ayer de visita en El Sadar, el estadio en el que durante esta temporada jugará como local, y ofreció sus primeras declaraciones oficiales después de que Villarreal y Osasuna acordaran esta misma semana su cesión al conjunto navarro hasta el final del presente ejercicio. Lo hizo en una entrevista que difundió el club rojillo a través de sus redes sociales y en la que explicó el motivo por el que a última hora cambió Málaga por Pamplona. "Quería jugar en Primera y esta es una buena oportunidad", expuso sin entrar en más detalles, aunque ya trascendió que se decantó por Osasuna cuando estaba a punto de concretarse su cesión al Málaga, ahora en Segunda.

Desveló Ontiveros que "la decisión fue rápida y no pude hablar con nadie", aunque después reconoció haber contactado con Jony, rojillo a préstamo por el Lazio el pasado curso: "Me dijo que Pamplona es una buena ciudad y que Osasuna tiene un gran vestuario. Fueron todo palabras buenas de la gente de aquí". Sin embargo, también se refirió a otras experiencias personales. "He venido aquí a jugar con el Málaga y con otros equipos y sabíamos que iba a ser un partido difícil porque la afición siempre aprieta, aunque el año pasado no hubo público en los estadios, y porque es un equipo peleón. Creo que no he ganado ningún partido en El Sadar, así que espero que este año consigamos muchas victorias".

Ya en clave futbolística, el jugador marbellí explicó que, "aunque no he jugado muchos partidos en pretemporada, sí que vengo con entrenamientos y en buena forma, y espero estar cuanto antes a disposición del míster". Sobre el estilo de Osasuna, Ontiveros señaló que "la forma de jugar del equipo y del míster son buenas para los jugadores de banda, que se meten por dentro y sacan muchos centros. Además, las referencias que hay arriba son muy buenos jugadores, van muy bien de cabeza y saben leer el juego, algo que hace todo más fácil para los extremos, por lo que creo que nos vamos a entender muy bien".

Para terminar, el ya futbolista rojillo reconoció estar "ansioso por jugar", por "tener los minutos que me faltaron en Huesca" y por "dar alegrías a la afición".

La opinión de Arrasate

"a Ontiveros le sobra Talento"

"Un jugador diferente". El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, también ofreció su opinión sobre la última incorporación rojilla, un Javier Ontiveros al que definió como "un jugador diferente en todos los aspectos". "Sabemos que tiene talento, que tiene uno contra uno y que es desequilibrante, pero ahora entre todos tenemos que hacer que eso salga a relucir, empezando por él y por mí. Sabemos de lo que es capaz y a ver si encontramos ese espacio para él en un contexto como Osasuna, que puede ser bueno para él, para que saque a relucir todo lo bueno que tiene porque no tenemos duda de que talento le sobra", analizó.