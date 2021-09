Fin de mercado sin movimientos

La pasada medianoche se cerró el mercado de fichajes de verano y Osasuna vivió una última jornada tranquila a la que llegó con los deberes hechos. Y es que el club navarro fue de los primeros en moverse y se quedó sin margen de maniobra económica (así lo reconoció ayer mismo su director deportivo, Braulio Vázquez) después de haber realizado siete incorporaciones, la última de ellas la cesión de Javier Ontiveros para paliar la ausencia de Kike Barja por lesión, refuerzo que se suma a los de Jesús Areso, Kike García, Cote, Manu Sánchez y las contrataciones en propiedad de Budimir y Ramalho, que el curso pasado militaron en el conjunto rojillo en calidad de cedidos.

De esta manera se confirmaron los presagios matinales de Braulio Vázquez, que en la presentación de Ontiveros ya vaticinó que, pese "a que nos han preguntado por algún futbolista", no esperaba movimientos. Al director deportivo del club navarro le preguntaron sobre su opinión acerca de que el mercado cierre con la temporada ya iniciada y se mostró tajante en su respuesta: "Es un desastre. Hay equipos que juegan contra un futbolista que luego cambia de equipo, algunos ven las carencias y a los tres partidos no puntúan y el dinero que no había empieza a aparecer por todos los lados. Creo que adultera la competición".

Sin novedad con el Chimy Sobre la renovación del Chimy Ávila, Braulio dijo que sigue encarrilada al 90 % y que no se ha avanzado más porque su representante no ha podido viajar a España por el tema del covid.