"Hemos generado mucho para lo que hemos logrado"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, no oculta que se encuentra satisfecho con el rendimiento del equipo tras estas tres jornadas de Liga, pero considera que deben mejorar en sus prestaciones de cara a la portería rival para que todo el buen trabajo que se despliega se traduzca en goles.

Con cinco puntos en el casillero, sin conocer la derrota, el comienzo del campeonato de los rojillos planta el listón alto. "El objetivo es mantener el nivel que hemos dado en estos tres partidos más allá del resultado. El inicio del equipo ha sido prometedor y queremos darle continuidad a eso. Sabiendo que es un partido diferente al que hemos jugado, contra un rival muy potente, que ha empezado también muy bien, pero tenemos ganas de que llegue el partido y de demostrar que podemos estar a la altura de estos grandes equipos", fue la primera reflexión del técnico. "Cada día queremos ser un mejor equipo, y para ganar al Valencia tendremos que hacer las cosas muy bien porque es un equipo que no nos va a regalar nada. Tú le tienes que ganar. Ellos ponen un listón, tú debes superar ese listón y a ver si somos capaces de hacer un buen partido y ganar".

Arrasate no dudó en señalar alguna de las necesidades que, dentro de la buena imagen general, reclama a los suyos: la chispa en los últimos metros, la eficacia. "La eficacia es algo que se trabaja y lo hemos hecho", indicó tras el entrenamiento matinal en El Sadar refiriéndose a qué debe mejorar su equipo. "El reto es grande. Pero en estos partidos el equipo ha sido capaz de tener el balón, de generar ocasiones y, seguramente, donde tenemos que mejorar es en la eficacia. En tres partidos hemos generado mucho para lo que hemos conseguido. Para lo que hemos generado no hemos tenido tanto acierto y creo que en un partido como éste eso va a ser clave. Tenemos que hacer muchas cosas bien, pero tenemos que mejorar la eficacia".

"Tenemos un equipo maduro. En el que no es un problema el halago. No vamos a sacar pecho por tener cinco puntos", continuó en otro momento. "Creo que estamos en cuanto a puntos bien. Me ha gustado el equipo en estas tres jornadas de Liga. No lo digo por los puntos que llevamos, además creo que podemos mejorar".

En el análisis general del rendimiento del grupo, Arrasate destaca la importancia de contar con futbolistas que aporten alternativas desde el banquillo, circunstancia que ha sacado a relucir cuando se le ha recordado la victoria en Cádiz y, sin ir más lejos, las últimas manifestaciones del entrenador del conjunto andaluz, Álvaro Cervera, que indicó el viernes que "todas las mañanas me acuerdo del partido contra Osasuna". "En Cádiz no éramos tan malos en el minuto 89, cuando íbamos perdiendo, ni tan buenos en el 95 cuando ganamos", siguió. "Gente que cambie el partido desde el banquillo es algo bueno para el entrenador", e insistió en la importancia de los relevos: "En el banquillo tenemos jugadores que fueron determinantes. Por eso pienso en los encuentros de 16 contra 16, no solo once contra once".

"Es un gran Valencia. Yo creo que tiene muy buenos futbolistas, pero aparte de tener muy buenos futbolistas, esos futbolistas están en un gran momento", incidió sobre el rival y no se olvidó del ambiente que se respirará en El Sadar con 14.000 aficionados una vez que se ha ampliado el aforo hasta el 60%. "Me imagino un Sadar ya que casi va a retumbar como en las grandes ocasiones. No es lo que queremos, porque todavía falta algo, pero yo creo que 14.000 ya son cifras como para tener en cuenta y, sobre todo, a ver si al final todos tenemos esa alegría que tanto queremos".