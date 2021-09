Pachi Izco acepta su condena de 23 meses de prisión y 1,1 millón de euros

Pachi Izco, expresidente de Osasuna entre los años 2002 y 2012, ha aceptado este lunes su condena por apropiación indebida y por falsedad contable cometidos entre las temporadas 2004-2005 y 2010-2011. Izco ha sido condenado a 23 meses y 15 días y a multa de 6 meses con una cuota diaria de 10 euros. En declaraciones a los periodistas a la salida del Juzgado ha resaltado: "Seis años después me preguntáis por la gestión".

Izco, que debe pagar al club 1.154.000 euros, solo abonará 800.000€ a través de la entrega de un inmueble en Pamplona valorado en 606.000 euros, dos plazas de garaje y ha consignado 88.000 euros.

EL ACUERDO

La conformidad, ya firmada, contempla que a Izco se le suspenderá la pena de cárcel y por lo tanto no ingresará para cumplir esos 23 meses y 15 días al no tener antecedentes. Izco ya había sido condenado en septiembre del año pasado a 22 meses de cárcel por delito fiscal por los impagos a Hacienda, sin embargo, a la hora de computar como antecedente no se tiene en cuenta aquella condena por tratarse de hechos posteriores a los que ahora ha aceptado y que también llevaban aparejada una suspensión de la condena, como ahora ha ocurrido.

Izco ha tenido que entregar todos sus bienes y patrimonio, valorado en casi 800.000 euros, para hacer frente a la responsabilidad civil. Otros 250.000 euros serán entregados en este caso por el exauditor del club, Adolfo Suárez, condenado como responsable civil al ser partícipe a título lucrativo del delito. El exgerente Vizcay, al que solo acusaba Osasuna, al igual que al exauditor, ha sido absuelto en esta causa.