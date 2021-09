David, selección

Los jugadores que destacan en Osasuna tienen un problema y es tan injusto como difícil solución tiene: sus actuaciones tienen poca repercusión. Fuera de Pamplona no se valoran nada de nada. Eso le ha pasado a Torres hace años, a Moncayola más recientemente y ahora a David García.

Me explico. El central rojillo es uno de los centrales más en forma de la Liga. Lleva así muchos meses. Se pueden contar con los dedos de una mano los centrales de mayor nivel que el del canterano de Osasuna. Pero no sale en ninguna quiniela para ir a una selección con una importante carencia en esa posición. ¿Ha demostrado más Eric García o está mejor que David? "Es que tiene más proyección", bueno yo es que el futuro no lo veo así que tiendo a basarme en el presente.

La única época en la que recuerdo que Osasuna colase a jugadores en estas cosas fue cuando estaba Camacho. Y fue más por la figura mediática madrileña del murciano que por otra cosa. ¿Se imaginan que la temporada aquella de Merino en Segunda la hubiese hecho en un filial de un poderoso aunque fuese en Segunda B? Habríamos tenido a Merino hasta en la sopa. Pero jugaba en Osasuna.

Les pongo un ejemplo. En la primera temporada de Osasuna en Primera recordarán el excelso nivel de Aridane. Aquí el que escribe llamó a una fuente federativa en Madrid a preguntar por la posibilidad de que estuviese en una prelista. Ojo, prelista, ni siquiera lista. Pues la negación tuvo hasta un punto socarrón casi como "¿quién es ese?". A esa convocatoria fue un central que era suplente en un equipo de la zona baja de la Premier.

David marcó en Vitoria su segundo gol. Los dos de cabeza, una cualidad que ya lleva tiempo demostrando en defensa y que poco a poco traslada al ataque. Fue el primer ejemplo de un Osasuna muy eficaz en las dos áreas aunque con poco juego. Lo que cuenta es lo primero. Como debería de contar David para Luis Enrique más pronto que tarde.