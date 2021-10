Manu sánchez: "Celebrar el gol con la grada ha sido algo único, se merecían una alegría"

Manu Sánchez fue el héroe del partido contra el Rayo Vallecano después de anotar el gol de la victoria en el minuto 92. El joven lateral madrileño se estrenaba como goleador en la élite rematando de cabeza un centro medido de Cote.

El jugador de Osasuna se mostró contento por anotar el gol tardío y romper la mala racha de resultados en El Sadar: "Se nos estaba resistiendo la victoria en casa, pero estábamos trabajando bien. Los partidos en los que empatamos y perdimos merecimos mucho más. Ya era hora de darle una alegría a la afición después de tanto tiempo".

Empezó el partido como lateral izquierdo, pero la entrada de Cote en el terreno de juego hizo que Arrasate le desplazara al extremo izquierdo. "He caido a banda derecha, han hecho un rápido cambio de orientación y cuando me venía el balón he pensado que tenía que rematar como fuera, por suerte ha entrado", declaró el autor del gol.

Sobre los puntos conseguidos en los últimos minutos del partido, el madrileño afirmó que no se trata de haber tenido suerte: "El equipo trabaja hasta el minuto final y no bajar los brazos a veces da sus frutos".

Manu Sánchez apenas ha jugado 30 partidos en la élite y se ha estrenado como goleador el día que El Sadar volvía a recuperar el aforo completo. "Celebrar el gol con la grada ha sido algo único. Se nota que hoy ha podido entrar todo el mundo y eso se nota, te animan cuando fallas y te dan ganas de seguir trabajando, sentenció el joven lateral.