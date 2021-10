Real Madrid-Osasuna, la previa: el partido 10

pamplona – Osasuna, el mandamás fuera de casa que lo ha ganado todo como visitante –cuatro de cuatro–, va hoy a por la matrícula de honor en esa tarea en el Santiago Bernabéu, el estadio más difícil del continente, donde el Real Madrid siempre es favorito. No hay mayor reto ni mayor ilusión ni mayor tarea ni mayor dificultad que plantearle resistencia al equipo madrileño y, en el mejor de los casos, discutirle el resultado. Osasuna ya sabe que deberá hacer un partido perfecto y en ello también tendrá que echar una mano la suerte, la buena. Es decir, esta noche toca una de esas citas muy especiales en la que será necesario fútbol, carácter y cerebro.

El equipo de Arrasate llega a este encuentro como uno de los integrantes de la zona alta de la tabla y con toda la confianza que le debe conceder ese estatus ganado a pulso. Osasuna, sin embargo, inicia esta noche ante el Real Madrid una larga prueba de cuatro partidos con los ahora cuatro primeros clasificados, dura etapa que medirá musculatura del grupo y ofrecerá una perspectiva seria y más realista de la temporada.

Osasuna no cuenta para esta noche con el sancionado Cote ni con los lesionados Aridane y Juan Pérez. El cancerbero es baja de última hora por unas molestias musculares, circunstancia que lleva al meta del Promesas, Darío Ramos, a viajar a Madrid para estar en el banquillo. Ramalho, recién reingresado al grupo, tras una lesión muscular, también se queda en Pamplona, como Ante Budimir. El delantero croata tiene ahora su objetivo en el siguiente partido, en el Sánchez Pizjuán el sábado, para lo que se ha decidido que entrene con intensidad estos días sin el paréntesis de un partido y sus condicionantes.





Arrasate no ha dado pistas acerca del posible once y ni siquiera quiso relacionar el sistema para el Bernabéu con el de tres centrales que utilizó con éxito en Villarreal (1-2). El técnico sí quiere rigor defensivo, ayudas en esa faceta y eficacia. Que al margen del sancionado Cote va a haber más cambios en la alineación es seguro, entre otras cosas porque toca administrar los esfuerzos de jugadores en este tramo de tres encuentros en nueve días. Manu Sanchez, Jon Moncayola y Kike García parecen seguros en la vuelta al once, en el que el reparto de papeles final más que en otras ocasiones va a depender del sistema elegido.

En el Real Madrid, el desgaste de algunos jugadores invitará a Ancelotti a apostar por rotaciones. Vinicius Junior, gran referente del equipo junto a Benzema, puede descansar de inicio tras acabar con calambres el clásico. De hecho, todas las demarcaciones pueden presentar novedades, hasta la portería. Nacho Fernández puede estar en el lateral o en el centro y en el lateral izquierdo las opciones se las reparten Marcelo y Mendy. En ataque, la entrada de perfiles como Eden Hazard o Marco Asensio darán un nuevo estilo en la variedad que desea tener el italiano. A Osasuna le tocará lidiar contra un 4-3-3. Mucho curro.

los datos

Budimir no va. Arrasate ha dejado fuera de la convocatoria al sancionado Cote, a los lesionados Aridane y Juan Pérez, a Jonas Ramalho, que acaba de volver al grupo tras su lesión, y a Ante Budimir. El delantero croata aún debe coger ritmo antes de entrar en una lista, que podría ser para ir a Sevilla el sábado

Darío, meta del filial, citado. La lesión de Juan Pérez ha hecho que el portero del filial Darío Ramos vaya convocado a Madrid.

El mejor fuera. Osasuna es el mejor equipo fuera de la Liga porque ha ganado los cuatro partidos que ha disputado.

Hazard, relevo. Hazard, que le costó 160 millones de euros al Real Madrid, es una de las alternativas de Ancelotti para hoy,

Invicto desde 2019. El Real Madrid no pierde en Liga en el Santiago Bernabéu desde el 19 de mayo de 2019, cuando cayó ante el Betis de Setién (0-2).

la cifra

12 Triunfos consecutivos

El Real Madrid encadena doce triunfos consecutivos en su estadio (once en Liga y uno en Copa) ante Osasuna.