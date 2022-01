Osasuna-Athletic: todos los socios podrán ir a El Sadar

Las medidas tomadas por el club y las cesiones de abono de los socios que se han producido hasta este momento garantizan que este lunes El Sadar no superará el 75% de aforo, por lo que no será necesario tomar nuevas medidas. El pasado miércoles día 29, el Consejo Interterritorial de Salud decidió limitar los aforos de los estadios a un 75% como máximo, decisión refrendada después por el Gobierno de Navarra. Nada más conocer la decisión, el club adoptó una serie de medidas enfocadas a reducir el aforo del estadio y poder cumplir con la normativa sin afectar, en la medida de lo posible, a los socios del club que deseaban presenciar el encuentro.

De esta forma se llevó a cabo una drástica reducción del número de pases (principalmente en poder de canteranos y entrenadores del club), se solicitó la colaboración de empresas que por contrato tienen como contraprestación algún abono y se cancelaron los carnets de los clubes convenidos. Asimismo, la venta de entradas se detuvo en el mismo momento en el que el club tuvo conocimiento de que la limitación de aforo iba a ser aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud.

Esas medidas, que consiguieron rebajar en buena medida el aforo de El Sadar, se unieron al llamamiento a los socios que no iban a acudir al partido para que cediesen sus abonos en la web del club o por vía telefónica. Dicho llamamiento ha surtido efecto y con las cesiones ya realizadas el estadio no alcanzará el 75% de aforo máximo permitido. Esta temporada entre un 7% y un 29% de los socios, dependiendo del partido, no han acudido al estadio, aunque las cesiones de abono suelen estar muy por debajo de esa cifra. Sin embargo, en esta ocasión los socios que no van a acudir han respondido al llamamiento del club haciendo innecesario adoptar nuevas medidas restrictivas.

De esta forma no será necesario anular las entradas vendidas hasta el momento en que se decretó la reducción de aforo y, tal y como se comunicó el pasado miércoles, todas las entradas vendidas en la página web del club serán válidas para acudir al encuentro de mañana ante el Athletic Club. Asimismo, todos los socios que lo deseen podrán ir al partido con absoluta normalidad y sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Como siempre, se podrá acceder con el carnet de la temporada bien en formato físico o en el móvil. El club recuerda que, de forma excepcional por la reducción de aforo decidida, los abonos de categorías bonificadas no serán transferibles a nadie que no se encuentre en esa misma franja de edad permitida por el carnet. Hacer un uso indebido del mismo conllevará la retirada del abono.