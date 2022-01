Llamamiento de Indar Gorri a la afición de Osasuna para salir de la crisis

Se hizo viral una metáfora del director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, la pasada campaña al pronunciar que "el barco de Osasuna llegará a puerto o no, pero con Jagoba de capitán", cuando el club rojillo atravesaba un bache similar al de esta temporada, a pesar de que los resultados clasificatorios eran peores.



Ahora, un curso después, y atravesando por un momento similar, ha sido Indar Gorri quien ha dado un paso adelante y, mediante un comunicado, ha solicitado al resto de socios remar en la misma dirección, y ha manifestado su total confianza en la figura de Jagoba Arrasate, al que ratifican como "nuestro capitán".



"En un club como el nuestro con 20.000 socios, todos tenemos en nuestra cabeza la solución para remar en aguas embravecidas, todos sabemos cómo hay que mover a los marineros para compensar el barco.



Indar Gorri lleva navegando 34 años en un barco de 101 años de vida. Hemos aprendido que en medio de la tormenta cada marinero que mueves es una oportunidad menos que tienes para salir de esa tormenta.



Las cosas no van como todos quisiéramos, pero solo un capitán firme nos podrá sacar de esta. Y nosotros no tenemos ninguna duda, Jagoba es nuestro capitán, y solo la calma, la confianza y el remar todos con el mismo rumbo es la solución.



Llegará el día donde las piernas lleguen en la presión, llegará el día donde la defensa se impondrá con jerarquía, llegará el día donde acertemos con el pase y con la creación de juego.



Pero hasta ese día, lo único que nos queda es tener calma y animar como si nos fuera la vida en ello. A todos nos gusta sentir que somos parte de este club, pues este es el momento de demostrarlo, de ayudar en cada córner, en cada defensa, en cada ataque.



Porque nadie de olvidar que luchar hasta el final es parte de nuestro club", reza el escrito.





LEPOAN HARTU TA SEGI AURRERA