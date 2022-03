Osasuna distingue a cincuenta y cinco socios con su Insignia de Oro

El Club Atlético Osasuna ha celebrado el acto de imposición de las Insignias de Oro de la entidad, las cuales han recibido los cincuenta y cinco socios que han cumplido medio siglo como miembros del club de forma ininterrumpida. El evento, que llevaba dos años sin celebrarse a causa de la pandemia, ha tenido lugar en la Sala 1920 de El Sadar. Además, ha contado con la participación de Juan Carlos Unzué, que ha querido acompañar a los socios en un día tan especial.



El presidente del club, Luis Sabalza, ha dirigido unas palabras a los socios en la apertura del acto: "Ahora, estamos en un buen momento. Ustedes pueden venir a su casa, a El Sadar, sabiendo que ha sido elegido mejor estadio del mundo en 2021. Asimismo, pueden disfrutar de un equipo que está a punto de confirmar su cuarta temporada consecutiva en Primera División. Y también pueden ir a Tajonar a ver los avances de nuestros equipos femeninos o de nuestra cantera, o al equipo Genuine como el pasado fin de semana. Pero los que tenemos algunos años, y en esta sala somos unos cuantos, sabemos que no siempre será así. Llegarán momentos en los que tendremos que apretar los dientes. Pero lo haremos juntos. Porque así funcionan las familias. Si Osasuna es diferente no sólo es porque sabemos disfrutar de los éxitos. Sino porque en los momentos de dificultad, nos unimos y apoyamos al club más que nunca. Eso, queridos amigos, se llama fidelidad. Y creo que no hay mejor palabra que les defina a ustedes que la fidelidad".





?? Un homenaje a medio siglo de osasunismo. Un reconocimiento a la fidelidad. pic.twitter.com/FVWiwgvNSD — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) March 29, 2022

Posteriormente, Sabalza fue entregando uno a uno las Insignias de Oro a los cincuenta y cinco socios, antes de que al acto se cerrase con una fotografía de familia y un aperitivo en uno de los nuevos espacios generados en las esquinas del estadio con su reforma.Los cincuenta y cinco socios que han sido homenajeados por Osasuna son: Fernando Astráin Abadía, Juan José Goñi Resano, Alberto Lezaun Díaz, Gregorio Lázaro López, Juan Antonio Esparza Eraso, Ángel Zugasti Albéniz, Candido Andueza Lasheras, José Luis Oroz Tere, Javier Barberena Tanco, Javier Hernández de la Merced, Carlos Echeveri Arbeloa, Félix Zozaya Hernández, José Antonio González Valencia, Fermín Alfaro Arrese, Manuel Arreche Montoya, José A. Fillat Olivar, Alfredo Garatea Ayerra, José Ángel García Pérez, María Teresa Garralda Eguaras, Alfredo González Echarren, Félix Imizcoz Ezcurra, Sebastián Núñez Jareño, Pedro Ojer Mondela, José María Pina Sagüés, José Ruiz de Gaona Álvarez de Eulate, Esteban Tornos Monreal, Javier Videgáin Recari, Julián Aguirre Fernández, Ignacio Pérez Cabañas, José María Villar Lerga, Luis Ancín Raro, Jesús María Villar Larraz, Javier Berraondo Belzunegui, Javier Hualde Olóriz, Jesús María Capitán Hedón, Florentino Navarro Ornat, Domingo Izal Arozarena, J. Agustín Aguierre Fernández, Idelfonso Ascunce Beguiristáin, José Azcona Amostegui, Ángel Beorlegui Cantera, Agustín Cilla Sáenz, Luis Gallego Sáez de Maturana, Pedro Imizcoz Ezcurra, José Labat Álvarez, Carmelo Lesaka Momo, Javier Miral Equioiz, Venancio Monreal Aguirre, Juan José Albero Urdánoz, Francisco Javier Zúñiga Gurpegui, Juan José González Mangas, Santiago Redondo Gómez, Pedro María Ruesta de Carlos, Fabián Valls Gomara y Juan Bautista Lecuna Garaicoechea.