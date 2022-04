La previa del Betis-Osasuna: Un bonito reto

Osasuna tiene un bonito partido frente al Betis, con un alto nivel de exigencia por la categoría del rival, pero también con un similar porcentaje de motivación, aderezado todo porque la temporada ya está encarrilada y llega el momento, más que en otros tramos del campeonato, de la ambición pura y dura. El encuentro ante el conjunto sevillano se presenta como una interesante oportunidad para la puesta en acción del equipo con poca presión, es decir, con la vista colocada decididamente en los puestos de la mitad alta de la tabla, que es a lo que se aspira después de haber hecho las cosas bien y cumplido los deberes cuando quedan dos meses de campeonato. Es decir, Osasuna llega a un encuentro en el que el escenario le invita a probarse y echar al cajón de las experiencias lo que le ofrezca el reto ante un rival poderoso.

Arrasate tiene a todos los jugadores en condiciones –salvo los dos lesionados conocidos, Areso y Barja– y eso le da posibilidades y alternativas con un grupo en el que todo el mundo, cada cual por sus motivos, anda enchufado. De todos modos, salvo cambio radical, el técnico ha dado hace tiempo con la tecla en cuanto a sistema y jugadores y no se aventuran cambios. Del último partido antes del parón –3-1 frente al Levante– salieron reivindicados los tres goleadores, Budimir, Chimy Ávila y Darko, y los tres apuntan a la titularidad.

El Betis –finalista de Copa– tiene bajas importantes porque el potencial de un equipo se resiente si de un zarpazo se quitan de la alineación a jugadores de altísima calidad como Fekir y Canales –de lo más desequilibrante de la Liga– y el picante de Borja Iglesias –ocho goles y problemas asegurados–. Tampoco estará el central internacional argentino Germán Pezzella, pero el equipo sevillano es sobre todo un conjunto ofensivo como lo certifican los 50 goles que lleva anotados –solo Real Madrid, Barcelona y Atlético han superado esa cifra–. Para esta tarde tampoco es que el técnico, el chileno Pellegrini, ande escaso de personal de primer nivel, pero no cabe duda de que las rotaciones no van a mejorar a los que no están.

los datos

La lista que hay. Los lesionados Kike Barja y Jesús Areso son las ausencias de la lista. Iker Benito participó con el Promesas.

La nieve condiciona. Osasuna se entrenó ayer en El Sadar después de que se tuviera que retirar la nieve del terreno de juego. Los rojillos pasarán hoy a jugar a casi 18 grados de temperatura, lo previsto en Sevilla.

Sus bajas importantes. Pellegrini no puede contar hoy con Canales, Borja Iglesias, Fekir ni Pezzella. Todos ellos titulares indiscutibles.

LOS DATOS

38

Puntos

Son los que tiene Osasuna. A la permanencia solo le falta la ratificación de las matemáticas. El Betis tiene 12 puntos más, 50.

LOS PARTIDOS QUE QUEDAN

Abril

Dom. 3 (16.15). Liga 30ª: Betis-Osasuna

Dom. 10 (14.00). Liga 31ª: Osasuna-Alavés

Sab. 16 (18.30). Liga 32ª: Valencia-Osasuna

Mie. 20 (21.30). Liga 33ª: Osasuna-R. Madrid

Mayo

Día 1. Liga 34ª: Elche-Osasuna

Día 8. Liga 35ª: Espanyol-Osasuna

Día 11. Liga 36ª: Osasuna-Getafe

Día 15. Liga 37ª: Athletic-Osasuna

Día 22. Liga 38ª: Osasuna-Mallorca