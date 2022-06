La Real Sociedad se mueve a última hora y frena el fichaje de Soroeta por Osasuna

La guerra de las canteras no concede treguas y cada caso tiende a convertirse en un culebrón. Cuando lo tenía casi todo hecho con Osasuna después de haberse reunido en Tajonar y solo faltaba la firma, la Real se ha movido con celeridad y contundencia a última hora y está muy cerca de fichar a Javier Soroeta para las próximas cuatro temporadas, Eran muchas las voces que se habían sorprendido por el hecho de que la el club txuri-urdin dejara partir sin luchar a un juvenil de 17 años que ha anotado este curso 21 goles.

La historia es la siguiente. Soroeta tenía un pie en Pamplona con el visto bueno del Antiguoko que no le había puesto ninguna traba y que le iba a conceder la carta de libertad para que se marchara a Pamplona, porque el jugador estaba encantado con el proyecto que le había puesto Osasuna encima de la mesa y, además, el protagonismo que iba a tener. En ese momento, la Real se cruzó en la operación y convenció al chaval con el principal argumento de que iba a jugar en el equipo de toda su vida, con el que ya había participado en diversas competiciones en categorías menores y que, además, le permite mantener su vida actual, con sus estudios y sin separarse de su familia.

Llegados a este punto, el problema para que cristalice la operación no ha sido Osasuna, que sabe que poco puede hacer si aparece la Real, sino el Antiguoko que parece haber cambiado su postura, aunque es de suponer que le acabará concediendo la carta de libertad, ya que el presidente de dicho club ha declarado públicamente en diversas ocasiones que "cada jugador decide el club profesional al que quiera ir". La misma postura que se traslada a los propios jugadores en el momento de la firma de la ficha federativa, para su tranquilidad y que no se sientan presionados y obligados con la posibilidad de recalar en Lezama. Es más, a día de hoy el Athletic no ha presentado ninguna propuesta al futbolista

Lo normal sería confiar en que el Antiguoko facilite la salida de un chaval que lleva desde alevines en el club, sin enturbiar su salida ni perjudicar su desarrollo personal y profesional, ya que su decisión es la de recalar en la Real y no hay que olvidar que Soroeta aún es menor de edad, en lugar de obligar a la entidad txuri-urdin a forzar otras vías para incorporarle a Zubieta alargándo innecesariamente el proceso en perjuicio del chaval. Todavía habrá más capítulos...