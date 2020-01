Año Nuevo: los 'gadgets' y 'apps' que necesitas

Ayuda externa. Es el elemento que muchas veces nos hace falta para conseguir nuestras metas, sobre todo tratándose de los propósitos de Año Nuevo. Es una ayudita que te pueden brindar gadgets y apps para cualquiera de tus objetivos, ya sea practicar más deporte, dejar de fumar o ser más solidario, por ejemplo. Vamos a ello.

1. Dejar de fumar

Vamos con un clásico. Es cierto que con la subida de los precios del tabaco y las campañas de concienciación sobre las consecuencias de este hábito, cada vez se ven menos fumadores. Pero aún hay muchos. Y algunos quieren acabar con este vicio. Para ello, puede ser muy útil Quitbit, el mechero inteligente que controla cuántos cigarrillos fuma el usuario y se puede programar para que deje de funcionar al llegar a un límite. Además, a través de su app indica el consumo de nicotina diario y el tiempo que ha transcurrido desde el encendido del último cigarro.

2. Tener más tiempo libre

Las obligaciones como el trabajo o las tareas de la casa nos ocupan gran parte de nuestro tiempo cada día, tiempo que no podemos aprovechar para hacer otras cosas que nos gustaría. Pero eso puede cambiar con Glovo, la famosa app para hacer recados. No va a trabajar por ti, pero sí puede encargarse de recoger algún pedido, hacer la compra, adquirir un regalo... Incluso pedir comida a domicilio es más rápido y eficaz con una sola app, como la nueva Uber Eats, en donde no hay un importe mínimo de pedido, aunque todos llevarán un costo de 2,5 euros.

3. Practicar deporte

Por supuesto, entre los propósitos de Año Nuevo se encuentra en casi todas las listas practicar más deporte. Cada enero, los gimnasios y centros deportivos lanzan ofertas para atraer más usuarios. Sin embargo, hay a quien no le convence lo de salir de casa para ponerse en forma, ni hacerlo con más personas. Por eso existen decenas de aplicaciones para convertir el salón en tu nuevo centro fitness. Una de ellas es Freeletics, que incluye planes personalizados cada semana para perder peso o tonificar el cuerpo.

4. Ser más solidario

Existen aplicaciones que permiten donar comida o dinero a distintas ONG. Sin embargo, si realmente quieres implicarte con alguna causa puedes descargarte la app de Cruz Roja. Está pensada para quienes ya son voluntarios de esta entidad, alumnos de sus cursos y personas que quieren implicarse con la sociedad. Con ella estarás al día de todos los programas que realiza la entidad en todas las ciudades para realizar un voluntariado totalmente personalizado.

6. Comer sano

En Navidad comemos de más, y sobre todo productos que no deberíamos por su alto contenido en azúcar, porque son ultraprocesados o por las calorías vacías que nos aportan. Pero es Navidad y lo hacemos como excepción. Por eso, llega enero y queremos bajar el peso que hemos ganado, o al menos, comer de manera más saludable. El Coco puede ayudarte. Se trata de una app gratuita que tiene como objetivo fomentar un consumo más consciente. Con ella puedes escanear cualquier producto y te dará una valoración para identificar los alimentos realmente saludables, ya que la calidad nutricional que aparece en el embalaje puede ser muy diferente de la realidad.

6. Mejorar tu estilo

Este propósito está presente en muchas personas, ya que por dejadez o falta de tiempo descuidan un poco su imagen. Echo Look es una cámara inteligente integrada en el asistente Alexa que realiza fotos de cuerpo entero y vídeos de hasta seis segundos para verte desde todos los ángulos. Será la solución perfecta para saber cómo te sienta la ropa por detrás.





Estos son los propósitos más deseados cuando llega un nuevo año. ¿Los tuyos están en esta lista? Tanto si la respuesta es sí como no, te daremos unos consejos para que consigas cumplirlos. Uno de ellos es escribirlos en papel para tenerlos presentes. No te olvides de ellos y ve haciendo un seguimiento de tus progresos a los largo del año. Además, otra recomendación es que no apuntes demasiados, porque te verás saturado. Y no permitas que te afecte la presión social de que la mayoría de la gente tiene objetivos que parecen más importantes que los tuyos. Procura que sean realistas y lo más concretos posible. Y sobre todo, pon voluntad para lograrlos.