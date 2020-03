Cómo es Tik Tok , y sus riesgos

Tik Tok es una red social que está teniendo un aumento exponencial de usuarios. La utilizan muchos menores de 13 años, Y es que se trata de una red social de vídeos realmente divertida, cuyos usuarios pueden desarrollar su creatividad realizando coreografías sobre canciones o vídeos cortos, siguiendo las tendencias que van surgiendo.

A priori no parece que tenga ningún riesgo especial; el problema es que se trata de una red social con todos sus riesgos asociados, y si no realizamos los ajustes necesarios ni tomamos las precauciones básicas podemos encontrarnos con sorpresas desagradables, sobre todo si la usan menores, ya que cuanto más pequeños son hacen un uso más inconsciente de ellas.

En sus términos, Tik Tok establece que para poder usarla debemos tener más de 13 años. Este límite de edad no se cumple. Las edades se ponen por muchas razones y debemos respetarlas. Entre los riesgos asociados a todas las redes sociales podemos encontrar el acercamiento sexual de adultos a menores, el acoso sexual (muchas chicas de Instagram de todos los cursos de la ESO, incluido primero, cuentan que al hacer directos en Instagram reciben imágenes y vídeos de chicos y hombres masturbándose), hay comunidades peligrosas que intentan reclutar a menores impresionables, nunca sabemos con quién estamos hablando en las redes sociales, además de acoso digital, suplantaciones de identidad, sobreexposición, sextorsión, retos peligrosos, desinformación, etc.

Si nuestros hijos usan Tik Tok hay algunas precauciones que deben tomar. Para ello iremos a su cuenta, seleccionaremos los tres puntos de arriba a la derecha y entraremos en el apartado Privacidad y seguridad. Además de poner la cuenta privada para que solo las personas que ellos acepten vean lo que han publicado, se recomienda quitar la opción Permitir que otros puedan encontrarme. De esta forma, esa cuenta no se mostrará como sugerencia para que otras personas puedan solicitar seguirles. En el apartado Seguridad se recomienda limitar todas las interacciones a los amigos. Es decir, que solo las personas que hemos aceptado como seguidores puedan comentar, reaccionar, mandar mensajes? Es importante aceptar solamente a gente que conozcamos en la vida real, ya que tener la cuenta privada pero no conocer a los seguidores es casi lo mismo que tener la cuenta pública. Aunque no nos demos cuenta, damos mucha información, y si no sabemos quién la está viendo no sabemos cómo la pueden utilizar.

En los ajustes tenemos otro apartado llamado Desintoxicación digital. Desde aquí podemos establecer un límite diario para usar la aplicación, y también activar el Modo restringido para que no les lleguen tendencias y vídeos que pueden ser inadecuados para su edad.

También es muy importante que tengan cuidado con lo que publican. Muchas veces se graban mostrando sin darse cuenta cómo es la casa, si hay cámaras de seguridad, cómo son las cerraduras, si hay cosas de valor, se ven las vistas desde la casa y se puede investigar dónde viven, o se da información que hay escrita en notas en la nevera o en corchos en las paredes, como números de teléfono, direcciones, contraseñas del wifi y demás información privada. Tampoco se recomienda publicar nada que pueda usarse en nuestra contra ahora o en el futuro, ni se deben publicar cosas para dañar a alguien o imágenes de otras personas sin su permiso, porque es un delito. Antes de publicar algo, debemos dedicar cinco segundos a mirar si damos más información de la debida.

No hay forma de saber con quién hablamos en Internet, y si alguna vez queremos conocer a alguien de la red en la vida real siempre debemos quedar en un sitio público, de día, y no ir solos. Los menores de 13 años siempre deben ir con un adulto, y si son mayores también pueden hacerlo con sus amigos, que estarán cerca por si aparece alguien inesperado o hay problemas.

Debemos enseñarles a ser críticos con lo que ven y a no replicar cosas que pueden ser peligrosas. Hay muchas tendencias en todas las redes sociales, algunas son divertidas y no llevan riesgos, pero otras pueden ser peligrosas o absurdas. Hay mucha gente que se ha hecho daño intentando realizar retos en Tik Tok y otras redes sociales.

No se recomienda que los menores de 13 años publiquen ningún tipo de vídeo. Pensad en lo que hacíais con 10 años en vuestro cuarto y las cosas a las que jugabais. Y ahora imaginad que lo habíais grabado y que todo el mundo lo ve. Aunque quitemos el vídeo de una red social alguien lo ha podido descargar y subirlo a otro lado. Actualmente muchos se están usando para meterse con sus protagonistas. Además, no sabemos quién va a quedarse con ese vídeo ni lo que va a hacer con él.

Si son menores de 13 años también pueden usar Tik Tok sin crearse ninguna cuenta, de forma que no pueden publicar nada ni se pueden poner en contacto con ellos.

Se puede hacer un uso positivo de las redes sociales y pueden ser lugares interesantes siempre que se cumplan con las edades establecidas en sus términos de uso y se usen de forma consciente y con las precauciones necesarias. Si los menores ya tienen un smartphone es imposible que no tengan redes sociales. La edad recomendada para tener uno varía entre 14 y 16 años, aunque la edad mínima que las redes sociales mas permisivas establecen es de 13 años.