Juegos gratuitos PS Plus para mayo: Battlefield V, Stranded Deep y alguna sorpresa más.

Sony ha anunciado los juegos que estarán disponibles para los suscriptores del servicio PlayStation Plus en mayo de 2021: 'Battlefield V' (PlayStation 4) 'Stranded Deep' (PlayStation 4) y 'Wreckfest: Drive Hard, Die Last' (PlayStation 5). Los tres juegos estarán disponibles a partir del 4 de mayo, pero a la oferta hay que sumar 'Waves Out!' para PS4, una aventura de plataformas para toda la familia desarrollado por el estudio Crevice en el PlayStation Talents Games Camp de Bilbao.

'Battlefield V' (PS4) nos devuelve a Segunda Guerra Mundial y ofrece multijugador, modo cooperativo y la campaña "Historias de Guerra" para un jugador donde se pueden explorar historias inspiradas en lugares y eventos reales con un amplio arsenal de armas, vehículos y métodos de destrucción. Tampoco olvides pasar por "Tormenta de fuego" el mapa más grande de la franquicia con batallas de hasta 64 jugadores en solitario o en patrulla.

'Stranded Deep' (PS4) es un juego de supervivencia de mundo abierto donde los jugadores pueden explorar en tierra y bajo las aguas del Océano Pacífico para obtener los recursos necesarios para mantenerse con vida. Además de tener cuidado de no morir de hambre o sed, también deberán andar con ojo en la naturaleza y con las criaturas de la región.

'Wreckfest: Drive Hard, Die Last' (PS5) es un juego de carreras desarrollado por los creadores de 'FlatOut' donde los jugadores pueden desarrollar coches para sobrevivir en carreras llenas de colisiones con otros vehículos. El juego ofrece diferentes tipos de vehículos, como por ejemplo cosechadoras y varios modos de juego, incluido un modo multijugador en línea.

Los tres títulos estarán disponible de forma gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus durante el mes de mayo, pero todavía estas a tiempo de descargar los videojuegos gratuitos correspondientes al mes de abril, 'Oddworld: Soulstorm' (PlayStation 5), 'Days Gone' (PlayStation 4) y 'Zombie Army 4: Dead War' (PlayStation 4), que finalizaran promoción el lunes, 3 de mayo.