'Ayusocoin', la nueva criptomoneda de Isabel Díaz Ayuso

El auge de las tecnologías ha propiciado que nuestras vidas estén cada vez más digitalizas. Uno de los grandes giros ha sido el cambio en el ámbito económico, con el surgimiento de las tarjetas de crédito, el Bizum, y ahora, las criptomonedas.

Estas consisten en una especie de 'moneda digital' que actuá como un libro de contabilidad y que garantiza una mayor seguridad en las transacciones al tratarse de una modela que no es controlada por un banco central, sino que se aprueba desde varios órganos y cuenta con un código único.

El fenómeno, que ha tomado un fuerte impulso en los últimos años, ha crecido hasta alcanzar a políticos como Isabel Díaz Ayuso, y es que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ya cuenta con su propia criptomoneda.



'Ayusocoin', la moneda de Isabel Díaz Ayuso



Fabricada por el informático Iñigo González, la moneda digital ha sido bautizada con el nombre de 'Ayusocoin'. Por el momento, hay unas 47.000 millones de estas monedas y cada persona puede contar por 10.000 'Ayusocoins' de forma gratuita. Aun así, a día de hoy estos activos carecen de valor financiero y no se aceptan como forma de pago.

No obstante, según informó el propio González a Europa Press, su principal interés con la creación de esta moneda es atraer a la clase política al mundo de las criptomonedas. "Si te vas a la web del Congreso o de la Comunidad de Madrid tienen hipotecas, cuentas corrientes, inmuebles... Pero ninguno tiene criptomonedas", explicó.

Bitcoin, un tipo de criptomoneda, Pixabay

El informático aseguró que, debido a la falta de recursos en la administración, en Europa se está "perdiendo acceso a unos mercados y tecnologías que vendrían muy bien". Para finalizar, González expresó su esperanza de que la iniciativa llegue a los políticos. "A ver si así conseguimos que Díaz Ayuso tenga 1.000 ayusos. Y no solo Díaz Ayuso, sino también gente de otros partidos", señaló a Europa Press.



El fenómeno de las criptomonedas

Las criptomonedas vieron la luz con la creación del Bitcoin, una moneda virtual que se utiliza como sistema de pago para adquirir los mismos productos y servicios que una moneda común. Estas monedas fueron un éxito y con el paso de los años se fueron desarrollando distintos tipos de criptomonedas, como el Litecoin, el Ethereum y las Dogecoin, entre otras.

El valor de cada criptomoneda es variable y cada vez son más las personas y empresas que optan por invertir en este tipo de monedas, comprando estos activos digitales para venderlos y ganar dinero.

No obstante, desde la publicación sobre tecnológica Xataka advierten que esto no es recomendable si uno no conoce bien el mundo 'cripto', ya que el valor de las criptomonedas es muy variable y puede tener grandes caídas bursátiles, lo que se traduce en altas pérdidas de dinero.