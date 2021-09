'Final Fantasy XIII' y 'Surgeon Simulator 2', entre lo más destacado en los nuevos Xbox Game Pass

Con el principio de septiembre, también llega una nueva tanda de videojuegos que se unirán durante la primera quincena de este mes al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming (nube).

Destaca la llegada de 'Final Fantasy XIII', y aunque la entrega no se encuentra entre las más seguidas, no deja de tratarse, con todo lo que conlleva, de un capítulo numerado de la popular franquicia. El juego presenta batallas por turnos y, de hecho, es el último título de la serie en emplear el formato.

También destaca la incorporación desde el Día Uno de 'Surgeon Simulator 2', la nueva entrega del simulador de cirugía que no necesita presentación. Llamó mucho la atención con el primer título lanzado hace casi 10 años y ahora se presenta con muchas novedades jugables. Sin más preámbulo pasamos a recopilar títulos, fechas y sistemas disponibles.

'Craftopia' (Game Preview) (ID@Xbox) – 2 de septiembre: consola, PC y nube

'Final Fantasy XIII' – 2 de septiembre: consola y PC

'Signs of the Sojourner' – 2 de septiembre: consola, PC y nube

'Surgeon Simulator 2' (ID@Xbox) – 2 de septiembre: consola, PC y nube

'Crown Trick' (ID@Xbox) – 7 de septiembre: consola y PC

'Breathedge' (ID@Xbox) – 9 de septiembre: consola, PC y nube

'Nuclear Throne' (ID@Xbox) – 9 de septiembre: consola y PC

'The Artful Escape' (ID@Xbox) – 9 de septiembre: consola y PC