'A Plague Tale' se transformará en una serie de televisión

Desarrollada por la compañía francesa Asobo Studio, "A Plague Tale" debería convertirse en una serie de televisión. La adaptación ha sido confirmada por el desarrollador, que trabajará para la producción con equipos locales como forma de mantener la identidad y la integridad de los elementos que ayudaron a que el juego se convirtiera en un éxito.



La producción está a cargo de Focus Entertainment y para liderar el proyecto cuenta con Mathieu Turi, que trabajó como asistente de dirección en "Malditos bastardos" de Quentin Tarantino. "¡Es oficial! Me siento honrado de trabajar en la adaptación como serie de televisión de A Plague Tale. Agradezco a Asobo Studio y Focus Entertainment su confianza", apuntaba el profesional en redes sociales. "No veo la hora de llevar el viaje de Amicia y Hugo a la pantalla".





??????????? C'est officiel ! J'ai l'immense honneur de travailler sur l'adaptation en série de cette pépite française : @APlagueTale . Merci à @AsoboStudio et @Focus_entmt pour leur confiance. Hâte de porter à l'écran l'histoire d'Amicia et Hugo ! https://t.co/93Ct3FuCp2 #APlagueTale

Amicia and Hugo's journey continues in A Plague Tale: Requiem.



Coming to Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch (Cloud Version) and PC in 2022. https://t.co/s6dcEM5HvF pic.twitter.com/QdxLmiRln3