Acuerdo entre la UE y EEUU para transferir datos personales garantizando la privacidad

La Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para poder volver a transferir los datos personales entre ambos bloques, anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



"Hoy hemos alcanzado un acuerdo sin precedentes sobre la protección de la privacidad de los datos y la seguridad de nuestros ciudadanos", anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una comparecencia en Bruselas junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.



La transferencia de datos entre la UE y Estados Unidos quedó suspendida en 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la UE anuló el acuerdo anterior, al considerar que Washington no garantizaba la privacidad de los datos de los ciudadanos europeos.



El acuerdo "permitirá el flujo de datos entre la UE y EE. UU. de forma predecible, fiable, equilibrando la seguridad, el derechos a la privacidad y la protección de datos", aseguró Von der Leyen.





Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows.



It will enable predictable and trustworthy ???????? data flows, balancing security, the right to privacy and data protection.



This is another step in strengthening our partnership. pic.twitter.com/7Y0wslR7Go