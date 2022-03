Youtube no es para niños: estos son los riesgos que corren los menores

Este año hemos comenzado a dar formaciones de educación digital en 3º de Primaria. Hasta ahora las dábamos a partir de 4º, pero debido a las peticiones de muchos centros educativos decidimos ampliar nuestro proyecto de educación digital. Nos está sorprendiendo el uso que los niños de tercer curso hacen de algunas redes sociales como Youtube o TikTok. Sí, ya en 3º de Primaria hay muchos pequeños que conocen TikTok y ven a menudo vídeos dentro de esa red social. También es sorprendente la cantidad de juegos online a los que juegan que no están recomendados para su edad. Todo ello, debido a la permisividad y al desconocimiento de las familias sobre las consecuencias que eso tiene.

Hace muy poquito, en un centro educativo de Araba había una clase entera de 3º de Primaria en la que todos los niños estaban asustados debido a contenidos de miedo que estaban viendo en Youtube. Lo estaban tanto que muchos llevaban varios días sin poder ir al cuarto de baño y sin dormir. Los niños habían visto y se habían recomendado mutuamente vídeos terroríficos de leyendas japonesas. Concretamente habían conocido las leyendas de Teke Teke y Akaname. Este último es un demonio que ataca a sus víctimas cuando están en el cuarto de baño. Ahí comenzó el terror de los niños para ir al WC y la dificultad para dormir durante varios días.

Las familias no son conscientes de todos los tipos de contenidos que hay en Youtube. Muchas veces les ponen vídeos de dibujos animados o de música, les permiten que los vean el tiempo acordado y piensan que así no hay ningún riesgo. La verdad es que uno de los riesgos de Youtube es que el contenido no se filtra y pueden encontrar de todo. Cuando van creciendo y comienzan a ser más autónomos, ya en 1º de Primaria o antes, aprenden a buscar contenidos y pueden encontrar de todo: cosas que no entienden, canciones con letras e imágenes poco adecuadas para su edad, contenidos violentos, vídeos de miedo, desinformación de todo tipo, youtubers haciendo doblajes porno de películas de Disney€ Hay muchos contenidos que se pueden ver en Youtube aunque esté activado el modo restringido, porque ese filtro se basa en contenido pornográfico o erótico, no en contenidos de miedo, violentos o de otro tipo.



Guía activa



También nos estamos encontrando con niños en 4º, 5º y 6º de Primaria que ya tienen canales de Youtube y que publican vídeos con el consentimiento de sus familias. Si permitimos que vean Youtube o publiquen vídeos, además de dar el consentimiento debemos hacer una guía activa y estar con ellos en todo momento. Según los términos de uso de Youtube, para poder crear un canal debemos ser mayores de 14 años, y no es lo mismo permiso que guía activa. Muchos de estos niños que publican vídeos sufren amenazas constantemente, entre otras cosas para que se suscriban a canales de otras personas y para que den likes a vídeos de terceros. Además, están expuestos a que cualquiera se pueda poner en contacto con ellos, y cuando comentan vídeos o hablan pueden dar un montón de información personal. Un niño de 5º me contaba que le habían amenazado con "hackearle la cuenta" si no hacía lo que le decían. No lo había hecho y añadía: "Yo no he hecho caso y de momento no me han hecho nada, a ver luego€", pero vivía con esa preocupación cada día.

Youtube acarrea un montón de riesgos para los niños de Primaria. Hace poco leía horrorizado cómo algunos pederastas se dedican a crear listas de reproducción inocentes en Youtube con montones de vídeos de niños haciendo cosas ordinarias. Son vídeos que al principio vemos y no nos dicen nada, hasta que nos damos cuenta de cuál es el objetivo de esas listas: identificar y sexualizar niños. Lo que a nosotros nos puede parecer un niño o una niña gracioso/a, a ellos les parecen sexy, les da morbo y les pone. Nunca se recomienda subir fotos ni vídeos de niños a redes sociales, aunque sean aparentemente inocuos, porque nunca sabemos quiénes los van a ver ni cómo los van a utilizar. Además, muchas veces al hacerlo damos más información de la que pensamos y pueden contener pistas que delatan dónde fueron grabados para poder encontrarlos físicamente.

Para los menores de 13 años se recomienda descargar Youtube Kids en tablets y smartphones. Además de tener un filtro contenido ya instaurado, viene con controles parentales integrados que nos ayudan a establecer un tiempo de uso y seleccionar los vídeos recomendados para la edad que tengan.