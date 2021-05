La 'Raya' de los famosos

Pocas cosas dan más gusto que coincidir en Grindr o Tinder con alguien conocido. Salseo que alcanza cuotas máximas cuando quien te escribe o activa Match (el clásico me gusta de Facebook, pero más cachondo) es un rostro conocido. El típico famoso. Confesaré que a servidor solo le ha ocurrido dicha fantasía con Brays Efe, un frío sábado de febrero de este 2021 (que continuó, por cierto, siendo fresco, pues no hubo acuerdo). Pero es que, a diferencia del Hollywood más apetitoso, quien les escribe estas líneas no dispone de Raya: la selecta app de citas para ligar, la aplicación del momento entre aquellos que ingresan más de un millón de euros. Entre los famosos y famosas que caminan solos por la vida en la meca del cine. Un lugar en el mundo que destruye matrimonios al mismo ritmo que la banda sonora de La la land.

Creada en 2015, Raya gusta, y mucho, por el secretismo que garantiza. Por asegurar el anonimato de una Sharon Stone, por ejemplo, que busca ligue rápido, bello y veloz. ¡Y desde la comodidad del sofá y el teléfono móvil! Disponible, de momento, solo para Apple, se puede formar parte de ella si se recibe la invitación exclusiva de alguien que ya es miembro. Una propuesta necesaria, pero insuficiente, pues un comité de expertos se encarga de estudiarla a fondo y decidir si, finalmente, el aspirante está o no lo suficientemente cualificado para gestionarla. Algo, por cierto, que no ha ocurrido con la chismosa de Rebel Wilson, quien exclamó, maravillada, por sus redes sociales: "¡He visto a Ben Affleck!". Una afirmación que irritó mucho al ex novio de Ana de Armas.

Y es que no es la primera vez que se filtran nombres de famosos. Celebrities que no han podido evitar que se haga público que recurren a Raya para ligar (o jugar al trote), como la citada Stone, Owen Wilson, Cara Delevingne... Un ranking que, sin duda, camina in crescendo, pues la lista de espera para ingresar en la app VIP del amor ya supera los 100.000 usuarios.