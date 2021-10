Belén Esteban acusa a Jesulín de haber regalado a su hija Andrea sólo una Barbie en 22 años

Belén Esteban ha estallado este miércoles contra Jesulín de Ubrique. La colaboradora de Sálvame ha reprochado al padre de su hija que no le esté dando a Andrea el mismo nivel de vida que a Julia Janeiro, la hija que el extorero tiene con María José Campanario. Al parecer, a Julia le ha pagado ya una operación de aumento de pecho, además de haberla llevado a estudiar a Nueva York mientras a Andrea, siempre según palabras de la Princesa del Pueblo, no ha querido pagarle la mitad de los estudios y en 22 años sólo le ha hecho un regalo: una Barbie embarazada.

"Lo que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera. A una te niegas a pagar la mitad de los estudios y luego mandas a otra a Nueva York y así muchas cosas.¿En 22 años una Barbie embarazada? Aquí si que se ven hijos de segunda, gracias por nada", aseguraba una cabreadísima Belén Esteban en Telecinco, e interpelaba directamente a su exmarido. "Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, si me dejara hablar se te caía la cara de vergüenza".