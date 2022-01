Rocío Flores tiene muy presente a Rocío Jurado durante su primer viaje del año

Rocío Flores no puede presumir de que el 2021 haya sido un buen año para ella, de hecho se podría decir que ha sido uno de los peores.



La reaparición de su madre, Rocío Carrasco en televisión con la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' supuso un gran golpe para la nieta de la Jurado, que durante el último año también tuvo que enfrentarse a la separación de su padre, Antonio David Flores, de la que fuera su mujer durante veinte años, Olga Moreno.



Aunque no todo ha sido malo, Rocío también se estrenaba como colaboradora de televisión en 'El programa de Ana Rosa', dónde fue muy bien recibida.



Ahora, comienza el nuevo año con una actitud positiva y muchas ganas, y ha querido aprovechar el comienzo de 2022 para recordar a una persona muy especial para ella, su abuela, Rocío Jurado.







SU ABUELA SIEMPRE PRESENTE

Durante el trayecto que la llevaba hasta el primer destino que ha elegido en este 2022,La colaboradora de televisión no ha dudado en compartir con sus seguidores el momento y cantar a viva voz los temas de 'La más grande',"Primer viaje del año." eran las palabras que Rocío escribía en su Instagram mientras sonaba uno de los hits de su abuela., a pesar de que aún era muy pequeña cuándo falleció la cantante.al ver las imágenes: ". Pienso que no la voy a volver a tener conmigo y por eso estoy así." dijo sobre su intervención en el programa en el que colabora.Además,y que le gustaría tener algo más de ella., le entregó hace años y a ella quiso hacerle una petición. La joven explicó que en la casa de la Moraleja quedaron muchos de los juguetes de su infancia: "Por tener el recuerdo intentaría recuperar esas cosas." comentó.Respecto a cómo había pasado las fiestas navideñas, la colaboradora contó que no había pasado Nochebuena y Navidad con su padre, aunque sí lo había visto durante las navidades y dejó claro lo que significan para ella estas fechas: ", para mí siempre han sido fechas y momentos muy especiales," concluyó Rocío.