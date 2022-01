La bonita felicitación de Sara Carbonero a su hijo Martín en su octavo cumpleaños

Para Sara Carbonero el comienzo de un nuevo año se ha vuelto más especial que nunca desde 2014.



El 3 de enero de aquel año daba la bienvenida a su primer hijo junto a Iker Casillas, un niño al que decidieron llamar Martín, que este lunes celebraba su octavo cumpleaños.





La periodista, muy dada a escribir bonitos mensajes en redes sociales con asiduidad, no podía dejar de hacerlo en uno de los días más especiales para ella y, sin duda, el más especial para su hijo mayor.a través de su cuenta de Instagram., son las palabras elegidas por la presentadora para comenzar el post dedicado a su pequeño,, le dice Sara a su hijo con motivo de sus recién estrenados ocho años., que aparecen juntos en una de las fotografías compartidas por Carbonero.han sido muy diferentes para Sara Carbonero, puesto queel pasado mes de marzo, por lo que muy probablemente también los dos hijos de la pareja, Martín que acaba de cumplir ocho años, y Lucas, las hayan vivido también de una forma distinta, aunque con la ilusión intacta.y hermano de Estrella Morente,, la comunicadoray compartíaen la que daba valor a aquellas cosas que nunca cambian, independientemente del tiempo que pase:- Los paisajes de nuestra infancia.La sierra, el camino, la ermita, el molino, el "platillo volante".- El olor a lumbre del pueblo.- El naranja del sol en estas fechas reflejándose en las fachadas.- Saltar de piedra en piedra para salvarnos (casa).- Estrenar al día siguiente las botas que te ha traído Papá Noel (perfectas, como dice un amigo, para ir a los bajos de Argüelles cuando se pueda).- Un fotógrafo que mide poco más de un metro o en su defecto, el temporizador del móvil.- Jugar en el coche a elegir por turnos una canción cada uno. Que cuadre en el tiempo y ninguno tenga más oportunidades que el otro."la de Toledopara despedir el año que terminaba y dar paso al 2022 con muy buena energía.nunca ha ocultado que ella, y eso es, dónde se ha podido ver a la presentadoray compartiendo, ex de Alejandro Sanz, de la que se ha vuelto inseparable, y con la que no es extraño verla mientras los hijos de ambas comparten ratos de juegos.