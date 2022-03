La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya habrían firmado el divorcio

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya habrían firmado los papeles del divorcio, según ha informado este domingo el programa 'Viva la vida'. Los ex duques de Palma lo habrían hecho "en buena sintonía".

Todo esto ocurre después de que esta semana se les ha visto juntos y de la mano por las calles de Ginebra. Aunque no existen documentos gráficos, estas informaciones apuntaban a una posible reconciliación del matrimonio.

Nada más lejos de la realidad, y la Infanta y Urdangarin se habrían juntado para firmar el divorcio. "Iñaki viaja con un claro objetivo para reunirse con la infanta y es firmar ese acuerdo donde quedan estipuladas las cláusulas del divorcio", ha asegurado José Antonio Avilés.

Además, ha añadido: "Hay una condiciones muy claras en las que no vamos a entrar porque hay 'personitas' implicadas. Se vieron en persona porque hay cosas que se deben hablar en persona y no en teléfono. Cuando el caso Nóos suceden cosas que saben ellos dos y no sabe nadie y de eso hay que hablar".

Hasta el momento, solo se habían pronunciado para anunciar una "interrupción de su relación matrimonial", tras la publicación de las fotos del ex duque con su compañera de trabajo en la revista 'Lecturas'.

Asimismo, el programa ha confirmado que Ainhoa Armentia también habría firmado el divorcio con su marido, del que ya estaba separada cuando se produjo el escándalo.