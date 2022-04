Miguel Bosé, tajante ante el fichaje de su ex, Nacho Palau, por 'Supervivientes': "No se atreva a llamar"

Una nueva edición de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina. Mediaset lleva semanas calentando motores y lanzando promociones para crear expectación entre el público.



El programa dará el pistoletazo de salida tras la final de 'Secret Story' y Telecinco ya ha anunciado los nombres de los primeros participantes, entre los que, uno de ellos, llama poderosamente la atención.



El concursante no es otro que, Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, que se convirtió en la primera confirmación de la nueva entrega del programa de supervivencia y dejó a todos con la boca abierta.



Sin embargo, mientras Mediaset y gran parte de la audiencia están deseando descubrir lo que tiene que contar el escultor, Bosé no estaría muy contento con la decisión de su ex.





LA REACCIÓN DE MIGUEL BOSÉ AL FICHAJE DE PALAU EN 'SUPERVIVIENTES'

ASÍ FUE LA RELACIÓN DE MIGUEL BOSÉ Y NACHO PALAU

El programa que presenta los fines de semana en la misma cadena en la que se emite el 'reality', respecto a la participación de en, pero la respuesta del cantante fue totalmente inesperada. Lejos de dar su opinión, para bien o para mal, sobre la nueva aventura de su ex, y visiblemente molesto, expresó a la redactora encargada de realizar la llamada que no volviera a ponerse en contacto con él nunca más. "To", le dijo el cantante a la persona encargada de ponerse en contacto con él, antes de añadir que "", repetía Bosé una y otra vez. Por lo visto, el intérprete de 'Amante Bandido' u.s, aunque nunca lo confirmaron de forma oficial. Ambos por unos amigos en común y tienen cuatro hijos fruto de gestación subrogada. Dos de los pequeños son hijos biológicos de Bosé, y otros dos de Palau, tras el final de su relación,, que aún sigue abierta a día de hoy, "Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores", rezaba el comunicado compartido por sus abogados al comienzo del litigio. Ahora, y los seguidores del concurso están expectantes ante los secretos que Nacho Palau pueda revelar sobre su relación con Miguel Bosé.