Marta Riesco rompe en directo con Antonio David

Marta Riesco ha roto con Antonio David Flores. Y lo ha hecho en televisión, en directo, la tarde de este viernes en el programa Ya son las ocho, de Sonsoles Ónega, poniendo fin a una breve relación que ha sido la comidilla de Telecinco durante estos últimos meses.



El detonante ha sido la decisión del exguardia civil de no acudir a la fiesta de cumpleaños de la reportera de El Programa de Ana Rosa, que iba a celebrar la noche de este viernes en lo que iba a suponer la presentación oficial de ambos como pareja. Riesco llegaba al plató seria y de repente ha anunciado a sus compañeros que Antonio David no iba a estar. "Le vais a tener que preguntar a él por qué no viene, yo no os puedo responder. Estoy muy triste, a veces la gente tiene prioridades...", ha dicho antes de ponerse a llorar.



"Llevo muchísimo tiempo batallando por esta relación y creo que no me merecía sinceramente lo de hoy. No puedo decir otra cosa, en la vida a veces no se puede luchar contra todo, frente a todo... He aguantado mucho, las críticas de los compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja (Olga Moreno)...", ha afirmado con las lágrimas en los ojos.





Las palabras de Marta Riesco para romper con el ser Antonio David: "Por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más" #APOYOROCIO8A #YaSonLasOcho8A #MareaFucsia pic.twitter.com/HFzi9g9nBQ — Rafael García López ???? ???? ???? (@RafaelGarciaLAF) April 8, 2022

El divorcio de Olga Moreno

, se ha sincerado. "Iba a celebrar mi cumpleaños el martes y (Antonio David) no pudo estar, hoy no ha podido estar tampoco...El mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy. Era una cosa que teníamos planeada los dos y el hecho de que no esté aquí... Hoy ha marcado un antes y un después en nuestra relación porque nunca llegué a esperar que pasara esto un día como hoy.ha dicho de forma enigmática.Los colaboradores han intentado que explicarapero ha asegurado que hay cosas que no puede contar.para que se entienda, tenéis que leer entre líneas, pero yo he luchado hasta el final, estoy enamorada de él, lo he estado durante tiempo, pero hay veces que simplemente no se puede. Me debo a mí misma y me tengo que tener un respeto a mí y a mi familia, y creo quey a todas las personas que íbamos a ir".Riesco cree que su ya exnovio sí la quiere, "y está enamorado de mí, pero hay cosas que no se pueden aguantar. He asumido todo y hoy me merecía que, hubiese pasado lo que hubiese pasado, hubiera dado un golpe sobre la mesa. Y no ha sido así.