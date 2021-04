Euskal Gozogileak elabora el cuadro 'Gernika' en chocolate a tamaño real

El 26 de abril se cumple el 85 aniversario del bombardeo de Gernika, y aprovechando esa ocasión, Euskal Gozogileak, una federación recientemente creada e integrada por las asociaciones territoriales de gastronomía dulce artesana de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, está elaborando una reinterpretación en chocolate del cuadro Guernica de Picasso a tamaño real. El cuadro de chocolate tendrá 7,70 metros de base por 3,50 metros de altura y se prevé iniciar una exposición itinerante que arrancará en Gernika el próximo 25 de abril.

El objetivo de este trabajo es prestigiar la profesión de la gastronomía dulce artesana de la tierra y fusionar la gastronomía con el arte. "El cuadro de Guernica es algo muy emblemático aquí y engloba muchas cosas para nosotros: cosas de la tierra, de Euskal Herria, la historia... Y en este momento el tema de la pandemia también tenía mucho que ver con aquel horror que transmite ese cuadro", explica a este periódico Lorena Gómez, la presidenta de Euskal Gozogileak.

Según Gómez, los cerca de 40 profesionales del chocolate que están llevando a cabo este trabajo, quieren dar un mensaje de "esperanza". "Nosotros queremos dar una imagen de unión. Nos hemos unido un sector que estaba totalmente desestructurado y olvidado. Ahora vamos a luchar todos juntos para que ese sector vuelva al sitio que le corresponde, que es la gastronomía dulce, y que al mismo tiempo sea conocida a nivel mundial como el Guernica", recalca Gómez.

La elaboración básica del cuadro se está realizando en un pabellón industrial de Lezo, en la empresa Salva Industrial, y se culminará con los acabados en el lugar donde vaya a exponerse en Gernika, aún por determinar. En atención al valor artístico, la labor de los profesionales chocolateros está siendo supervisada por una dirección artística, que corre a cargo de Usoa Zumeta. "Usoa Zumeta es muy conocida porque se encarga de dar ese valor añadido a los pintores que quieren reproducir sus pinturas en serigrafía y ella les guía. Nosotros le hemos pedido que haga lo mismo con este trabajo, porque nosotros sabemos de chocolate pero no de arte. Nuestro objetivo es que la gente comprenda que estamos tratando esto desde el respeto, porque no queremos que la gente piense que no sabemos lo que estamos haciendo", indica Gómez.

La exposición comenzará en Gernika el día 25 de abril y en su itinerancia, el macrocuadro de chocolate podría parar el la Alhóndiga de Bilbao durante una temporada. También quieren que esté en Iruña y podría llegar a exponerse en eventos chocolateros internacionales a celebrar en París y en Madrid, de donde se han cursado ya peticiones en el sentido indicado.

El cuadro está de actualidad este año por dos motivos principales. Por una parte, se cumplen 40 años de su traslado a Madrid, superada la dictadura franquista, desde el Museo Moma de New York. Además, a comienzos de 2021 la réplica en tapiz de la misma obra, supervisada por Picasso, ha sido retirada de la sede de la ONU en New York, por sus propietarios, la multimillonaria familia Rockefeller. Y por último, también se cumple el 85 aniversario del bombardeo de Gernika en 26 de abril.

Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, y se han articulado muchas participaciones en régimen de voluntariado. Es el caso de la firma Salva Industrial, que ha cedido gratuitamente sus instalaciones para confeccionar la macrotableta; Ulma, que aporta el bastidor gigante sobre el que descansará el cuadro durante las exposiciones; la compañía de transportes Argitrans, encargada de realizar los diferentes traslados de planchas de chocolate; o la marca CacaoBarry, habitual proveedor de los obradores de Euskal Gozogileak, que aporta gratuitamente media tonelada de chocolate.