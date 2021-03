Chiara Ferragni y Fedez tienen a su segunda hija, Vittoria

La influencer italiana Chiara Ferragni y su marido, el rapero Fedez, anunciaron hoy en redes sociales el nacimiento de su segunda hija y desvelaron su nombre: "Nuestra Vittoria", publicaron ambos en sus respectivos perfiles de Instagram.



Ferragni, con casi 23 millones de seguidores en la red social, dio a luz este martes en Milán tras 39 semanas de embarazo y después de varios días bromeando sobre el inminente nacimiento de la pequeña. "¿No ha nacido todavía?", escribía ella ayer mismo en su cuenta.





Vittoria es la segunda hija del rapero y la influencer, cuyo, que, se ha convertido en el máximo protagonista y la estrella de los perfiles de Instagram de sus padres.Fue, de hecho, el pequeño Leo el encargado de anunciar el embarazo de su madre con una tierna foto que Ferragni y Fedez subieron a las redes y en la que sujetaba una ecografía.de poner a los hijos solo el apellido del marido, Ferragni explicó ya con el nacimiento de Leone que Fedez y ella habían decidido dar a sus pequeños, que llama Federico Lucia,La familia Lucia Ferragni crece así hasta los cuatro miembros y, con el nombre de Vittoria, se desvela una de lasde la influencer.Fedez, que participó a principios de marzo en la última edición del Festival de Sanremo a dúo con Francesa Michielin con la canción "Chiamami per nome", lució una camisa de Versace con las cuatro iniciales de los miembros de su familia: "F", de Fedez; "C", de Chiara; "L", de Leone,Las reacciones de los seguidores de la pareja no se han hecho esperar en las redes sociales, donde los 'me gusta' a la foto de Vittoria ya se cuentan en millones y los comentarios de enhorabuena, en cientos de miles.