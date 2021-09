Fernando Alonso se compra una yate híbrido en el mismo astillero que Rafa Nadal

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo y actualmente volante titular de la escudería Alpine, ha adquirido un nuevo yate de 18 metros de eslora. El deportista asturiano encargó la pasada semana la construcción del multiscasco 60 Power Eco del astillero Sunreef, un barco híbrido al alcance de muy pocos bolsillos y que estaría cerca de los cuatro millones de euros.

La marca polaca ya fabricó el Great White Power 80 a Rafa Nadal, aunque a diferencia de este yate, el de Fernando Alonso contará con motores eléctricos y un tamaño algo menor. Las cubiertas estarán forradas con paneles solares capaces de producir más de 13.000 Wp.

La embarcación también con contará baterías ultraligeras que le permitirá realizar una navegación de crucero silenciosa y sin vibraciones durante seis horas y abastecer a todos servicios de alimentación del barco durante las 24 horas del día.

El Sunreef 60 Power Eco tiene capacidad para acoger hasta 12 invitados a bordo y contará con una tripulación permanente de cuatro personas.

El contrato para la construcción de la embarcación se firmó el pasado 1 de septiembre en el Yacht Club de Monaco entre el propio Fernando Alonso y el fundador y presidente de Sunreef Yachts, Francis Lapp. El coste de la embarcación, aunque todavía no han trascendido cifras oficiales, estaría cerca de los cuatro millones de euros.

Alonso ha explicado por qué ha decidido adquirir este barco y no otro: "he estado observando la evolución de esta marca y aprecio su compromiso de impulsar la innovación. El proyecto representa todo lo que estoy buscando: ingeniería superior y un producto ecológico asombroso".