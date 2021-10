Verdeliss presume de embarazo

Este cuerpito que habito... que me lleva, me sostiene, crea vida. Ignorante de pensar que no eras perfecto", ha reivindicado la influencer pamponesa Verdeliss al compartir su última fotografía en Instagram en la que posa en ropa interior presumiendo de su embarazo. Estefanía Unzu Ripoll espera a sus 36 años su octavo hijo con la ilusión del primer día, y por eso no ha dudado en mostrar su barriguita tal cual es, sin filtros. La mayoría de sus seguidores han aplaudido su naturalidad, pero algunos han remarcado lo mucho que les ha impactado la imagen.



Verdeliss se ha hecho muy popular a través de las redes sociales por sus comentarios sobre su familia y consejos sobre los hijos y cómo criarlos.



Su popularidad creció trasentrar entró en la casa de Gran Hermano VIP embarazada de su hija Miren. La influencer navarra se convertía así en la primera concursante de la historia del concurso en entrar en estado de buena esperanza a la casa de Telecinco en Guadalix de la Sierra.





Los espectadores del programa fueron testigos de las ecografías y descubrieron en directo el sexo de la séptima hija de la influencer pamplonesa. Pero las cosas finalmente no salieron como ella esperaba y Verdeliss acabó teniendo a su hija de forma prematura. Una situación que ahora, embarazada de su octavo retoño, hace que esté preocupada y teme se repita de nuevo.La mamá dedio a luz a esta última a las 31 semanas de gestación. La pequeña llegó a este mundo dos meses y medio antes de lo previsto, algo por lo que necesitó muchos cuidados y atenciones tras su nacimiento.A pesar del susto, Estefanía Unzu y su marido,decidieron ampliar todavía más si cabe su gran familia numerosa. Ahora, mientras se encuentran esperando la llegada de Deva, nombre con el que han decidido llamar a su futura hija en honor a la diosa hindú de la luna, Verdeliss teme que la historia se repita.Afortunadamente, Estafanía Unzu tiene en su marido Aritz a uno de sus mejores apoyos. "Es mi sostén para todo, llevamos muchos años en el punto de mira, no nos hace falta hablar, con tan solo mirarnos sabemos qué nos pasa, es mi apoyo siempre", destaca en redes la influencer manifestando devoción por el padre de sus ocho hijos.