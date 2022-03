Jaden Smith reacciona al puñetazo de su padre, Will, en los Oscar

Si hay un momento que ha acaparado todas las miradas en la última gala de los Oscar, ese ha sido el protagonizado por Will Smith dándole una bofetada a Chris Rock, que ha generado opiniones para todos los gustos.



El conocido actor subió al escenario y agredió al cómico, después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, comparándola con Demi Moore en la película 'Teniente O'Neil', en la que la actriz aparecía con la cabeza rapada.



Tras el incidente, el protagonista de 'El método Williams', volvía a insistir en que Rock no pronunciara el nombre de su esposa, "saca el nombre de mi mujer de tu p*** boca", gritaba ya de nuevo en su asiento, ante la atónita mirada del resto de invitados.



Will logró hacerse un rato más tarde con la preciada estatuilla por su papel en la película mencionada anteriormente y quiso aprovechar el discurso de agradecimiento para pedir disculpas por lo ocurrido.





The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.