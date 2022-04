Antonio Resines: "Muchos de quienes deciden no han estado enfermos o tienen sanidad privada"

Apoyado en una muleta "para tener un punto de apoyo cuando se acaban las barandillas", Antonio Resines ha presentado este lunes en el Teatro Real de Madrid su nueva serie, Sentimos las molestias, que se estrena el próximo viernes y que protagoniza junto con Miguel Rellán. Con motivo de este acto, el actor ha hablado de su estado de salud tras sufrir covid y ha realizado una cerrada defensa de la sanidad pública, con la que se ha convertido en tendencia en la redes sociales.



"Estoy estupendamente, más o menos apañado", ha apuntado el actor, que todavía se está recuperando de las secuelas del coronavirus, en un encuentro con público, tras la proyección del primer episodio de la serie escrita y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero ("Vergüenza").



Resines abandonó el hospital en febrero tras haber estado 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la covid, 36 de los cuales estuvo en coma inducido en la UCI. De hecho, la serie iba a estrenarse en febrero pero se retrasó por el estado de salud del actor.



En "Sentimos las molestias", interpreta a Rafael Müller, un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafa Jiménez (Miguel Rellán), un rockero que se niega a olvidar los escenarios.





Antonio Resines: "Sospecho que muchos de quienes toman las decisiones no han estado enfermos o tienen sanidad privada"

Votemos a opciones políticas que defiendan lo mismo, por favor.pic.twitter.com/IICY0v0EbH — Edu Galán (@edugalan) April 4, 2022

Con motivo de la presentación de la serie, la periodista Paula M. Gonzálvez, de Huffpost, la edición española del diario en línea estadounidense The Huffington Post, le ha hecho una entrevista en la que los dos actores han hecho una cerrada defensa de la sanidad pública. A continuación transcribimos las preguntas sobre esta cuestión:Me encanta que me hagas esta pregunta y nos vamos a explayar. No tengo los datos exactos, aunque sí sé, porque me lo dijo el Consejero de la Comunidad de Madrid, que se iban a ampliar los contratos covid. Algunos se han ampliado, otros no lo sé. Todo el tiempo que he estado consciente en el hospital la gran preocupación de la mayoría de los trabajadores era que a los que tenían contrato covid les renovaran hasta junio. Y luego hay un problema gravísimo del que no se habla, que es que la gente está en precario, qué os voy a contar a vosotros.Nadie tiene contratos fijos, ni gente que lleva 20 años trabajando en un hospital ni gente con un nivel acojonante. A la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero y lo hay, y si no lo hay que lo quiten de otros sitios porque es fundamental. Sospecho que mucha gente de quienes toman las decisiones no ha estado enferma nunca o tienen sanidad privada, porque no lo entiendo, ya que si estás enfermo quieres que la gente que te atienda sean los mejores. En España los tenemos.Lo curioso en España es que hay una carencia de infaestructuras brutal. Es importantísimo que se hagan más cosas, que haya más gente en Atención Primaria, que los ambulatorios funcionen mejor, que funcione mejor el sistema de petición de citas, que los médicos estén más holgados para atender pacientes y que los hospitales no tengan infraestructuras antiguas, que parece que estamos en la Rusia soviética. Llegas ahí y no hay nadie que se quede sin atender, pero por falta de medios hay momentos de colapso. Señores, está muy bien lo de los 20 céntimos de la gasolina, pero pongamos 20 céntimos para la sanidad y que se contrate más gente.Conozco a gente que lleva 30 años trabajando y no tiene contrato fijo, tienen contratos de tres días, anestesistas. No puede ser, queremos pagar impuestos, pero que vayan ahí. Hay médicos y enfermeros perfectamente cualificados que se van de España y los quieren en toda Europa. No hay voluntad política de inyectar dinero a la sanidad pública, está más claro que el caldo de un asilo, y eso no puede ser. Si no estamos vivos no sirve de nada.