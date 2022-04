Ainhoa Arteta desvela su experiencia más dura a Bertín Osborne: "Me violaron en Nueva York"

El programa presentado por Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya', emitirá una nueva entrega el próximo sábado en Telecinco y tendrá como invitada a Ainhoa Arteta.



La cantante lírica se sincerará con el andaluz y contará los episodios más difíciles de su vida, como su llegada a la Gran Manzana, o los problemas de salud que ha atravesado en los últimos tiempos y que estuvieron a punto de costarle la vida.



Mediaset ya ha comenzado la promoción de este nuevo episodio del formato de Bertín, y uno de los vídeos deja al descubierto un durísimo titular: "Me violaron en Nueva York", asegura la soprano.



"Me llaman Lady Corcho porque no me hunde nadie". El sábado Ainhoa Arteta repasa los capítulos más duros de su vida y cuenta cómo ha logrado salir adelante. #MiCasaEsLaTuya en @telecincoes pic.twitter.com/eDjbISed3Q