Influencers: 21 perfiles para ver y entretenerse

Las y los influencers no han parado, y bien desde casa o tirando de fotos antiguas, mantienen la actividad en sus cuentas de Instagram intentando entretener a sus seguidores, a los que (que a nadie se le olvide) deben su fama.

Aquí está el ranking de influencers de moda hoy en España.

* Dulceida. Ella sigue siendo la reina, y de momento no hay quien le destrone. El Instagram de Dulceida alcanza ya los 2,4 millones de seguidores y aún continúa creciendo. Lo suyo es increíble. Comenzó con su blog de moda y cuando se abrió cuenta en esta red social fue imparable. Además complementa todo el contenido con su canal de Youtube. Entre sus publicaciones hay colaboraciones con marcas como Rimmel London, Cluse y Levi's, por no hablar de que lanzó su marca de ropa y complementos Dulceidashop, que luce en muchas de las publicaciones en su cuenta de Instagram. Cómo no.



* Laura Escanes. Famosa mucho antes de casarse con Risto Mejide, Laura Escanes publica en su Instagram una media de 15 fotos al mes, pero no es su única plataforma, ya que además cuenta con su blog y un canal de Youtube. Las imágenes suelen corresponder a su vida diaria, sus vacaciones, su vida personal o las colaboraciones que realiza con marcas como Rosefield watches.

Hace poco que la influencer desarrolló otros proyectos como su libro Piel de Letra. En sus historias abundan los vídeos con recomendaciones de productos de belleza o colaboraciones con marcas de ropa. Todo pasa por caja.

* Paula Echevarría. Todo lo que toca se convierte en oro. Además de su carrera como actriz, Paula se ha abierto un hueco en el mundo de la moda. Comenzó con su blog colaborando con la revista Elle, que cerró hace poco ya que con el éxito conseguido en Instagram le vale.

Echevarría es actualmente una de las grandes referentes de moda en España y realiza colaboraciones con marcas como Hawkers o Samsung. Su cuenta de Instagram tiene más de dos millones de seguidores, en ella explica con detalle sus looks diarios y en demasiadas ocasiones hace publicidad de productos y marcas, por lo que ha cosechado agrias críticas.



* Alexandra Pereira. Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Vigo inició su portal en 2009, el mismo año que la italiana Chiara Ferragni, bautizándolo como su mascota, un bulldog francés llamado Lovely Pepa. Lejos quedan los años en que compartir looks era solo una pasión sin ánimo de lucro, una situación que comenzó a cambiar cuando las empresas de moda empezaron a ponerse en contacto con ella con el objetivo de enviarle prendas a cambio de que las mencionara en su página. Fitness, viajes a lugares de ensueño y, por supuesto, moda, son los tres ingredientes que han convertido a Alexandra Pereira en un personaje de culto en redes sociales. Las cifras le avalan: 1,7 millones de seguidores en Instagram, 23.000 likes de media en sus post y 164.000 en Youtube.

* María Pombo. Nada menos que 841.000 personas siguen en Instagram a María Pombo. No es ni mucho menos de las que más fotografías suben a Instagram (aproximadamente unas 20 publicaciones al mes) pero su poder está en su alto engagement, ya que es una de las influencers que obtienen más comentarios en sus publicaciones. Y eso, en redes sociales, es un tesoro.

Se lanzó al mundo de Youtube para compartir contenido en ambas plataformas y combina sus publicaciones con vídeos más largos de sus viajes o sus outfits favoritos.

El Instagram de María Pombo está lleno no solo de fotos donde presume de sus looks, sino, y sobre todo, de su marca de ropa Tipi Tent. Sube imágenes en las que luce los bañadores, gorros o sudaderas de su nuevo proyecto de moda. Además, comparte contenido de las colaboraciones que realiza con otras marcas como L'Oreal o Luis Vuitton.



* Alba Paul Ferrer. Nada más echar un vistazo a su Instagram se puede ver que en todas (o la mayoría) de las imágenes aparece con Dulceida, su mujer.

Las fotos del matrimonio disfrutando de vacaciones, de la playa y de numerosos festivales inundan el perfil de esta mujer que, como toda influencer, hace colaboraciones con distintas marcas y realiza campañas publicitarias tanto de manera individual como conjuntas con Dulceida. El Instagram de Alba Paul está en el top 5 de las influencers de moda con más likes, y aunque no tiene un canal propio de Youtube aparece en muchos vídeos de Dulceida.

* Raquel Yañez. El Instagram de Raquelreitx, como también es conocida en las redes, es muy activo y destaca mucho su flujo de historias. Es de agradecer que no solamente publique contenido recomendando productos, como la mayoría de las influencers, sino que también trate otro tipo de temas relacionados con la actualidad o la polémica.

Es una de las influencers más jóvenes de esta lista y una de las que más engagement genera. En sus imágenes suelen destacan sus viajes, sus vacaciones y los festivales, aunque también las hay en las que colabora con marcas o las que promociona el lanzamiento de su primer libro.



* Rocío Osorno. Dicen que comenzó en esto por casualidad, que empezó subiendo sus modelitos de cada día a Instagram€ y hasta hoy. O lo que es lo mismo, hasta tener en propiedad una tienda de moda de alta costura. Ya cuenta con 767.000 seguidores y publicaciones cuidadas y editadas, la mayoría realizadas con una cámara de calidad. Cómo no, abundan las imágenes en las que muestra sus colaboraciones con marcas de cosméticos.



* Jessica Goicoechea. Está a punto de llegar al millón de seguidores y es capaz de conseguir en dos meses hasta 63.923 likes. Y todo por compartir imágenes de su vida, sus viajes y algunas colaboraciones con marcas de ropa como Agatha Ruiz de la Prada o Sephora.

El Instagram de Jessica Goicoechea también se esmera en promocionar su nuevo proyecto de moda, la marca que ha creado y que se llama GOI. Jessica ha apostado por una tienda online donde destacan los trajes de baño y la ropa deportiva.

* River Viiperi. ¿Os acordáis de este chico? Se hizo famoso por mantener un romance con Paris Hilton, pero lo cierto es que ha sabido hacerse su sitio en el mundo de la moda. Actualmente es pareja de Jessica Goicoechea, tiene 701.000 seguidores y casi 60.000 likes de media. Por si no fuera suficiente el poderío en Instagram de los dos por separado, mutuamente se apoyan de forma diaria y suben contenido juntos. Concretamente, River es ese tipo de influencer al que le da exactamente igual qué publicar.

* Daniel Illescas. Él es el segundo varón en esta lista y sus publicaciones son famosas por la calidad y el cuidado con que las produce. Entre ellas presume de colaboraciones con marcas de moda, e incluso con hoteles y marcas de cosméticos. Su Instagram cuenta con 496.000 seguidores, una media de 44 mil likes y atención, porque obtiene 90 interacciones por cada mil personas alcanzadas. Sin duda, todo un logro en esta red social.

* Marta Lozano. Su punto fuerte son las Instagram Stories. Es ahí donde se siente especialmente cómoda, y eso que publica imágenes en Instagram casi a diario. No en vano cuenta con 680.000 seguidores y una media de 35.000 me gusta en sus fotos, que a veces son promocionadas por marcas como Dior o Estee Lauder.

* Rocío Camacho. Más de 400.000 seguidores son los que tiene Rocío Camacho, y eso solo en Instagram. La influencer triunfa en esta red social con las fotos de sus looks, sus viajes o su día a día, pero también se está haciendo un hueco en YouTube, donde se puede ver su faceta más cercana, y sus suscriptores aumentan cada día. Incluso tiene su propia marca. La tienda de Rocío se llama Seima.

* Patry Jordán. Si lo tuyo es el fitness tienes que seguir esta cuenta. Patry Jordán ha conseguido no solo destacar en el mundo de la moda, sino que se ha abierto un hueco en esta disciplina. Comparte contenido a través de Instagram, donde ha alcanzado ya los 817.000 followers, y también en sus dos canales de Youtube: Fitness y Cosas de chicas.



* María Turiel. A sus veinticuatro años, la instagramer María Turiel ha hecho de la moda una manera de vida. Y es que para ella la moda lo es todo: a través de ella se expresa, transmite su estado de ánimo y habla de lo que le inspira. Además, comunica también su visión del arte y comunica sobre sí misma y su personalidad.

Ha crecido mucho este último año en Instagram, donde ha llegado a los 682.000 seguidores y tiene una media de 33.000 likes por publicación.

Sus gustos son tan eclécticos como su forma de vestir. Le encantan la comida italiana, y series como Sexo en Nueva York, Scandal, Castle o Juego de Tronos, vamos, como a tantísimos otros.



* Grace Villarreal. De toda la lista que traemos aquí es la única que ha decidido crear un proyecto en otra dirección que no sea la moda: el restaurante Pic&Nic. Aunque Grace se inició en el mundo de Youtube hace mucho tiempo con su canal HappySunnyFlowers y es la influencer más activa en esta plataforma, donde cuenta ya con más de 400.000 seguidores, sus publicaciones siempre van acompañadas de un look diferente. Cada semana nos habla en sus vídeos de trucos de belleza, de estilismo, de DIY y de lifestyle.

* Teresa Andrés. Teresa Andrés Gonzalvo es una joven recién graduada en Enfermería que siempre posa sonriente, con un estilo arriesgado y funcional. Con 411.000 seguidores es una instagramer muy activa que muestra sus modelitos, consejos, tatuajes, viajes y colaboraciones con casas como Dior o Burberry. En realidad lo que cuenta es toda su vida, como cuando compartió paso a paso con los seguidores su operación de pecho.

* Marta Pombo. Es hermana de las influencer María y Lucía Pombo; vamos, que las tres se dedican básicamente a lo mismo. En ese caso Marta es una instagramer con una comunidad más pequeña en comparación con el resto, aunque también lleva menos tiempo en este mundillo. Concretamente comenzó en Instagram en agosto de 2012. Con tan solo 164.000 seguidores tiene una media de 22 mil likes en sus publicaciones y es una de las influencers con más engagement.

Forma parte del proyecto Tipi Tent junto con su hermana María, y la marca de ropa no pasa desapercibida en las redes sociales.



* Nina Urgell. Nina Urgell Cloquell es una influencer catalana que triunfa en Instagram gracias a su pasión por la moda y la fotografía. Ha conseguido reunir a más de 600.000 seguidores nada más y nada menos. Lo que para ella empezó como un hobby (y gracias al empuje y apoyo de sus amigas) ha alcanzado ya el top de las chicas más influyentes en Internet del panorama estatal.

* Alex Domenech. Sí, has acertado, es el hermano de Dulceida, porque como se ve, en este mundillo muchas cosas quedan en familia. Con su famosa hermana tiene una conexión especial que transmiten en cada foto que comparten juntos. Se mueven en el mismo mundo y tienen en común su pasión por la moda y por todo lo que rodea al mundo fashion. Alex colabora con firmas de ropa, también con marcas de perfumes, algo que comparte en sus redes sociales, y disfruta de una serie viajes de lo más apetecibles en su calidad de influencer. Tiene 429.000 seguidores y publica unas veinte o treinta fotos al mes, en las que tiene una media de 21.000 likes.



* Belén Hostalet. Pertenece a una nueva generación de influencers que saben muy bien lo que se hacen. Fue la última de sus amigas en hacerse cuenta en Instagram y tres años después ya cuenta con 763.000 seguidores. De su hobby ha creado un negocio y el 70% de su público está en un perfil entre los 18 y 34 años. Además, solo un 30% son de España, porque la mayoría pertenecen al resto de Europa y a Australia, donde cursó un trimestre de Universidad. El Instagram de Belén Hostalet está repleto de sus looks diarios, aunque también destacan muchos contenidos sobre arte y fotografía.