El estilo de... Aitana Ocaña

¿Quién es?

Aitana Ocaña Morales nació en Sant Climent de Llobregat (Barcelona) en 1999 y era una absoluta desconocida hasta que en 2017 participó en la novena temporada de Operación Triunfo, donde obtuvo el segundo puesto y fue una de los seis candidatos para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018, al que finalmente fueron Amaia y Alfred, también de OT. Aitana presentó los temas Arde en solitario, escrito por Alba Reig, de Sweet California, y Lo Malo en dueto con Ana Guerra, canción que le lanzó al estrellato alcanzando el primer puesto en las listas musicales en España y obteniendo cinco discos de platino con 200.000 compras digitales. Al finalizar el concurso, Aitana firmó un contrato con la discográfica Universal Music Spain y lanzó su sencillo debut, Teléfono. Con todo esto Aitana se convirtió en la artista revelación por excelencia. Hoy es una destaca artista del panorama musical español, y todo lo que toca lo convierte en oro.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque su segundo álbum, 11 Razones, no para de cosechar éxitos. Contiene once temas, tres de ellos publicados como sencillos. Hay en él colaboraciones con Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Beret, Natalia Lacunza, Pole y Álvaro Díaz.

Vida personal

Sale desde 2019 con Miguel Ángel Bernardeau Duato, hijo de la actriz Ana Duato. Él también es actor, principalmente conocido por su papel de Guzmán en la serie de Netflix Élite.

¿Tiene estilista?

Sí, y se llama Antonia Payeras, que es también la estilista de los Javis y experta en dar un toque de innovación al armario de los personajes estatales, pues apuesta siempre por looks que no dejan a nadie indiferente.

¿Cómo es su estilo?

Además de triunfar en la música, Aitana también se ha convertido en un icono de estilo, seguido por miles chicas que se inspiran en ella y en sus looks a la hora de vestirse. Por ello, la joven catalana se convirtió en la imagen de la cadena de tiendas de Inditex Stradivarius. A los expertos de la marca no se les escapó el potencial que tenía y lo imitados que habían sido sus looks durante su paso por Operación Triunfo 2017. Tal vez la clave de su éxito esté en las numerosas ocasiones en las que echa mano de los noventa más poperos: monos imposibles, looks deportivos pero con un toque chic, y por supuesto los consabidos tops.

¿Su mejor 'look'?





El vestido azul marino que lució en su actuación en los Premios Goya (en la imagen). El modelo está inspirado en la chaqueta americana que llevaba solapas y hombreras para estructurar la silueta, aunque hay que reconocer que lo más llamativo de la pieza, diseñada por Mans Concept Menswear, son los cut outs del costado, que acentuaban la cintura de la artista.



¿Y para el día?

Su armario está lleno de pantalones anchos, zapatos siempre con plataforma, crop tops, mini vestidos, sudaderas anchas, pantalones pitillo€. A pesar de buscar siempre la comodidad, tiene un estilo propio que ha encandilado a miles de chicas.

Los tops son sus aliados favoritos y sabe encajarlos en cualquier look, aunque sea festivo.