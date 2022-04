Así puedes reclamar si no te aplican el descuento obligatorio en la gasolina

El descuento directo del Gobierno a los automovilistas a través de las gasolineras de 20 céntimos por litro ya está en vigor y son muchos los ciudadanos y ciudadanas que están aprovechando estas ayudas para llenar los depósitos de combustible de sus vehículos y ahorrarse una sustanciosa cantidad.

Eso sin tener en cuenta que tres de las más importantes cadenas de gasolineras de nuestro país, Repsol, Cepsa y BP, aplican además descuentos adicionales de otros 10 céntimos a quienes tengan o se inscriban en sus programas de fidelización.

Los primeros días han sido de colas y agobios en muchas estaciones de servicio, algunas de las cuales se han visto desbordadas y también afectadas por fallos técnicos o informáticos que en algunas ocasiones han impedido aplicar el descuento.

Cuando acudas a tu gasolinera debes de tener bien claro que tienes derecho a ese descuento de 20 céntimos (en principio hasta el 30 de junio) y que debes reclamar si no te lo aplican. El descuento tiene que aparecer en el ticket que te dispensen en la propia gasolinera. Fíjate bien en él pues una vez hayas pasado por caja y pagado.

Si no es así la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda que los conductores que se vean inmersos en esta irregularidad deberán pedir una hoja de reclamaciones, que todos losestablecimientos deben de tener a disposición de los clientes. Así, podrán reflejar por escrito que el ticket no informa del descuento y, por tanto, no han percibido la rebaja.

El conductor debe entregar una copia a la gasolinera y llevar otra al organismo de consumo pertinente. Para ello, es importante que el usuario se quede con una copia del ticket donde se refleje el problema y pueda justificar posteriormente su reclamación.



Control

Ante las protestas del sector de las gasolineras por el método empleado por el Gobierno que obliga a las estaciones de servicio a adelantar el descuento y luego recibir el dinero, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha anunciado que llevará a cabo un seguimiento de los precios para evitar alzas injustificadas. Para ello, el Ejecutivo ya se plantea habilitar un buzón para que los consumidores puedan comunicar cualquier tipo de incidencia, como denuncias, reclamaciones o sugerencias.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha matizado que "podrá conocer aquellos actos de competencia desleal relacionados con el descuento que, por falsear la libre competencia, afecten al interés público. Las autoridades competentes en materia de consumo podrán sancionar las prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios relacionadas con la aplicación del descuento".