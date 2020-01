Unos primos-hermanos se enfrentan a prisión por concebir un hijo juntos

EEUU - Michael Lee y Angela Peang se enfrentan a prisión tras haber concebido un hijo juntos. La pareja, residente en la localidad de Eagle Mountain, en el estado de Utah, Estados Unidos, son primos hermanos: el padre de Peang es el hermano mayor de la madre de Lee. El bebé que esperan es fruto de una relación sexual, un hecho penado con 10.000 dólares de multa y cinco años de prisión considerando la naturaleza de la relación y las posibles consecuencias genéticas que pudieran tener sobre el pequeño. Según un estudio de la Universidad de Columbia, las posibilidades de que los primos tengan un trastorno genético son del 4 al 7%, en comparación con el 3 al 4% para las parejas no relacionadas. Sin embargo las pruebas medicas realizadas durante el seguimiento del embarazo indican que el pequeño está sano y llegará al mundo en mayo en perfectas condiciones. "Todos nos decían: No, no hagas eso, es arriesgado e irresponsable", comentó Peang, ahora embarazada de cinco meses, a The Post. "Así que nos hicimos pruebas genéticas y descubrimos que éramos compatibles y que no existía riesgo". Las uniones entre primos-hermano son legales en algunos estados norteamericanos, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, California y Colorado; en Canadá y Europa también se permite la unión. En Utah, donde residen, este tipo de matrimonio está prohibido, por lo que Michael Lee y Angela Peang se casaron en Colorado el pasado mes de marzo durante un viaje.