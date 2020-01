Un bar cobra 6 euros a una pareja por prestarles una manta

Tenerife - El establecimiento Café La Flaca, un local en la Costa Adeje, Tenerife, ha cobrado 6 euros a dos clientes por una manta que les prestaron para que no pasasen frío en la terraza. Así lo ha denunciado Amanda Delgado en Twitter, quien relató que se sentó con un compañero en una mesa, donde pidieron un Baileys una Coca Cola Zero, y una cachimba para fumar. La sorpresa les llegó cuando, al solicitar la cuenta, observaron que el importe total, 28 euros, incluía seis por el uso de una manta que nadie les había advertido que tendrían que pagar. "¿Preguntaste si era gratis?", puede leerse en un mensaje compartido por el perfil del bar en Facebook. Que la trabajadora "sea amable no quiere decir que los servicios no se pagan", continúa la publicación.