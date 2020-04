Un joven lame el timbre de una casa y el dueño publica las imágenes

EEUU – Un joven estadounidense lamió el timbre de la casa de su vecino ignorando los riesgos de infección del COVID-19, sin darse cuenta que su acción estaba siendo grabada por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió en la ciudad de Batesville, en Arkansas (EEUU). El vídeo fue compartido en Facebook por el dueño de la vivienda, identificado como Matthew Wehmeier. Las imágenes muestran a dos hombres frente a la puerta del domicilio, cuando uno de ellos avanza y pasa su lengua varias veces por el timbre. "Estamos pasando por una pandemia en este momento, las personas están tratando de ser conscientes de no propagar un virus. Una tontería como esta es lo que me hace perder la fe en la humanidad", escribió Wehmeier en su publicación. Asimismo, el hombre calificó el hecho de "estupidez" y pidió a todo el mundo limpiar sus timbres para proteger a los huéspedes y las empresas de entrega que lo usan todos los días. "¡Solo usa el sentido común cuando te protejas a ti mismo y a los demás, a diferencia de estos perdedores!", agregó. Unos días después de la publicación de las imágenes, el joven regresó al lugar para disculparse y admitió que sus acciones no fueron oportunas en medio de la crisis sanitaria. "Estaba presumiendo y haciendo un show para la cámara. Y eso no está bien", dijo frente a la cámara de seguridad.