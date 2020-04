Una pareja celebra su boda en EEUU con invitados de cartón

EEUU. Una pareja de novios de Michigan (Estados Unidos) se ha visto obligada a celebrar su boda delante de unos invitados hechos de cartón por culpa del confinamiento causado por el brote de coronavirus. Dan Stuglik y Amy Simonson se dieron el sí quiero este sábado ante este peculiar grupo de invitados debido a que los 160 comensales que debían asistir al enlace se vieron obligados a quedarse confinados en sus casas debido a la pandemia mundial. Stuglik agradeció la inestimable ayuda de la empresa Menasha Packing, especializada en reciclaje, quienes aportaron las figuras para que la pareja no se encontrara sola en un momento tan especial. "No me gustó la idea de que Amy tuviera que caminar por la iglesia sin nadie en los bancos, eso parecía una caminata muy solitaria, así que quería algo que representara a los invitados", comentó el novio a la cadena WSBT-TV. "Fui a comprar unas pocas hojas de cartón y los trabajadores de la empresa trajeron un diseñador e hicieron las figuras", aseguró en sus declaraciones tras el enlace.