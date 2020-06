Un cisne muere de pena tras un ataque a los huevos de su nido.

Una hembra de cisne fue víctima de la crueldad hacia los animales, ya que el ave murió con el corazón roto semanas después de que un grupo de jóvenes destrozaran sus huevos. El 20 de mayo unos adolescentes arrojaron ladrillos y rocas al nido, ubicado en una de las islas del canal de Manchester en Kearsley (Inglaterra), informó el diario británico Manchester Evening News. La acción de los jóvenes provocó que tres de los seis huevos se rompieran. Los activistas que cuidaban a los cisnes contaron al medio británico que el resto de los huevos se perdieron debido al ataque de otros animales y sólo quedó uno.

"Realmente no quiero hacer este post hoy porque viene acompañado de una gran tristeza. He tratado de mantenerlos actualizados sobre este cisne que puso seis huevos, tres fueron destruidos por los jóvenes, luego fue acosada por los perros, un pato y una gallina. Dos huevos más se perdieron dejándola con un solo huevo", escribió en su cuenta de Facebook uno de los residentes de la localidad, Michael James Mason. Los activistas de la vida silvestre que habían estado vigilando a los cisnes y al nido, dijeron que el cisne macho se fue hace dos semanas y que no ha regresado desde entonces. El 18 de junio hallaron muerta a la hembra en el nido. "No hay mucho que pueda decir realmente. Probablemente murió de tristeza ya que tenía una pareja de por vida y él se alejó por el estrés", contó el activista Sam Woodrow. Más tarde, un portavoz de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) dijo que estaba molestó por la muerte de cisne hembra y que se realizaría una investigación. Los cisnes, sus nidos y sus huevos están protegidos por la Ley de Vida Silvestre y Campo 1981 en Reino Unido.