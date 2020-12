Un hombre intenta besar a un caballo y este le arranca la nariz

Fue a por lana y salió trasquilado, aunque mucho peor parado que en el refrán. Un caballo mordió y le arrancó la punta de la nariz a un hombre en pleno centro de San Petersburgo (Rusia), después de que el sujeto supuestamente intentara besar al animal. Según relató una fuente del periódico KP-Petersburgo, el hombre "estaba borracho" y al principio trató de coquetear con la jinete, que lo rechazó. Entonces, el sujeto supuestamente comenzó a besar al caballo, a pesar de las advertencias de que podría morderlo, tal y como sucedió a continuación. Sin embargo, el propio afectado, de nombre Vasili, aseguró en declaraciones a un canal local de Telegram que no estaba borracho, y que recibió el permiso de la dueña para acariciar a la yegua, así como una zanahoria para alimentarla. La víctima desmiente haber intentado besar al mamífero, y exige una compensación a la propietaria del caballo por la operación en la nariz. Entretanto, la dueña del cuadrúpedo, Vera, cree que Vasili es el culpable de lo sucedido. Ella admitió no saber si realmente el hombre intentó o no besar al animal, pero insiste en que se encontraba en estado de embriaguez y trató de acariciar al caballo a pesar de sus advertencias. Según los medios locales, la punta de la nariz fue introducida en el hielo en el lugar del incidente y luego reimplantada al hombre en un hospital, pero aún no se sabe si la operación ha tenido éxito y la reconstrucción le devuelve el aspecto previo o no sufre ninguna pérdida de olfato.