Lo detienen en un control antidrogas y muestra sin querer su plantación de cannabis

Dos sospechosos por tráfico de drogas fueron arrestados el pasado 9 de diciembre en la ciudad inglesa de Sunderland después de que uno de ellos mostrara accidentalmente a los agentes un vídeo de una plantación de cannabis mientras intentaba abrir el traductor de Google en su teléfono. El hecho ocurrió cuando los efectivos detuvieron un automóvil sospechoso con dos hombres, de 38 y 22 años a bordo y detectaron un fuerte olor a marihuana en su interior. Sin embargo, tras registrar el vehículo no encontraron ninguna sustancia ilegal. Uno de los sospechosos, quien no tenía buen manejo del inglés, sacó su teléfono para comprender mejor a los oficiales con ayuda de la herramienta de traducción. Pero para su horror, activó inadvertidamente el vídeo. El hombre intentó bloquear rápidamente el dispositivo con la esperanza de que los uniformados no hubieran llegado a ver las imágenes, pero ya era demasiado tarde. Con ayuda del material gráfico, los investigadores posteriormente ubicaron un inmueble de tres pisos con más de 600 plantas de cannabis en distintas etapas de crecimiento. El lugar fue desmantelado por las fuerzas del orden, y los detenidos fueron liberados tras pagar una fianza.