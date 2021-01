La mujer que dejó crecer sus uñas durante 28 años las vende por 39.000 euros

Ayanna Williams, de 54 años y originaria de Houston, Texas, ha pasado los últimos 28 años dejando crecer sus uñas. Tanto es así que la mujer recibió el famoso premio Guinness World Records en 2017, con unas uñas que alcanzaban los 576,4 centímetros. "Decidí venderlas cuando me separé de mi esposo hace seis años. Es difícil manejarse en el día a día sin nadie a mi alrededor que me ayude", confesó la mujer, que además reveló que las tareas cotidianas se le hacen muy difíciles sin ayuda. Además, Williams padece diabetes, por lo que tiene que inyectarse insulina con regularidad y la longitud de sus uñas complica mucho más esta tarea. A través de Facebook, Williams publicó el aviso de la venta, que ronda las 35.000 libras esterlinas, lo que equivaldría a unos 39.000 euros, y advierte: "Tomé la decisión hace un año, pero solo las venderé por el precio correcto. No las cortaré hasta que consiga un vendedor. Seguirán creciendo hasta entonces. El comprador puede ponérselas como uñas postizas si quiere", explicó. Asimismo, Williams contó que cuando comenzó a dejarse las uñas crecer, en 1992, le surgieron algunos problemas en su vida: "Lo primero que noté fue que ya no podía lavar los platos y necesitaba ayuda en casa, pero parecía un precio pequeño a pagar", confesó. Asimismo, Williams reveló que recibe mucha ayuda de sus hijos y nietos.