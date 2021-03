Aparece una morsa en Irlanda que habría llegado flotando sobre el iceberg en el que quedó dormida

Parece que para echarse la siesta más larga del mundo no hace falta nada más que un simple iceberg y mucho sueño. Y si no, que se lo digan a una morsa del Ártico que podría haber llegado a Irlanda, a más de 2.500 kilómetros de distancia, tras dormirse encima de un bloque de hielo. Fue el domingo cuando Muireann Houlihan, una niña de cinco años, paseaba con su padre, Alan, por la costa de la isla de Valentia y vio sobre una roca uno de estos animales marinos. En un primer momento pensaron que era una foca, pero rápidamente se dieron cuenta de que era una especie que no habían visto nunca por allí.

"Era enorme. Tenía aproximadamente el tamaño de un toro o una vaca, bastante similar en tamaño; es grande, grande", dijo el padre a Iris Central. Según el biólogo marino Kevin Flannery, estos especímenes, llamados Odobenus rosmarus, viven en el Círculo Polar Ártico y se suelen quedar dormidos sobre el hielo. Según la emisora RTÉ, la primera que se documentó fue en 1897, y hubo nuevos avistamientos en 1980, pero, desde entonces, solo se han visto unas 20. "Yo diría que lo que sucedió es que se durmió en un iceberg y se quedó a la deriva, y luego se fue demasiado lejos, en el Atlántico medio o en algún lugar así, posiblemente en Groenlandia", explicó Kevin Flannery. Y, según comentó, es probable que cuando encuentre alimento y recupere energía, intente regresar a casa.