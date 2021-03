Cientos de jóvenes se cambian su nombre por Salmón para poder participar en un sorteo

Alrededor de 150 taiwaneses, en su mayoría jóvenes, han decidido cambiar su nombre para aprovechar una promoción de un restaurante de sushi. Los habitantes de Taiwán pueden cambiarse de nombre hasta tres veces. Un alto funcionario taiwanés tuvo que hacer un llamamiento para que los ciudadanos dejen de cambiarse el nombre a Salmón, después de que cientos de personas hicieran este inusual trámite para aprovechar la promoción de un restaurante. En un fenómeno que los medios de comunicación locales han bautizado como el Caos del salmón, alrededor de 150 jóvenes acudieron en masa a las oficinas gubernamentales en los últimos días para registrar oficialmente el cambio de nombre.

Taiwán permite a las personas cambiar oficialmente su nombre hasta tres veces, pero a los funcionarios taiwaneses no les hizo ninguna gracia: "Este tipo de cambio de nombre no solo supone una pérdida de tiempo, sino que provoca un papeleo innecesario", declaró a la prensa el viceministro del Interior, Chen Tsung-yen, quien instó a los ciudadanos a "cuidar los recursos administrativos". Medios locales publicaron entrevistas con personas que se aprovecharon de la promoción: "He cambiado mi primer nombre a Salmón y dos de mis amigos también lo hicieron", dijo una mujer. "Después volveremos a cambiarlos", agregó la joven. Otros nombres con temática de salmón fueron Príncipe Salmón, Rey Salmón Meteoro y Salmón Frito con Arroz. El United Daily News recordó que un residente decidió añadir un récord de 36 nuevos caracteres a su nombre, la mayoría de ellos de temática marina, incluyendo Cangrejo y Langosta.